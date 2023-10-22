"سمير فرج" يكشف كيفية اختراق حماس الجدار الذكى الحديدى لإسرائيل (فيديو)

قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إنه في 7 أكتوبر الماضي، نفذت حركة حماس والفصائل الفلسطينية عملية عسكرية مدبرة ضد المستوطنات الإسرائيلية، ردًا على الحصار الخانق الذي يعاني منه 2.5 مليون فلسطيني في غزة.

وأوضح فرج، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، أن العملية كانت صدمة لإسرائيل التي أنفقت أكثر من مليار دولار على بناء جدار حديدي لحماية حدودها مع غزة.

وأضاف أن حماس تمكنت من اختراق هذا الجدار وتنفيذ هجوم مباغت على المستوطنات وتدمير عدد من الدبابات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تستطع صد هذا الهجوم رغم إقامتها خطا دفاعيا أول يضم 7 مستوطنات.

وأثنى الخبير والمفكر الاستراتيجي على سرعة وشجاعة مقاتلي حماس، الذين نجحوا في تحقيق انتصار تاريخي للشعب الفلسطيني.