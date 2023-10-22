الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: "كلنا مع الريس ولو قالنا يالا نحارب هنكون وراه" (فيديو)

مواطن
مواطن

"كلنا ورا فلسطين وشعبها" هكذا بدأ محمد علاء حديثه الذي أكد فيه دعمه للقضية الفلسطينية ورفض الاحتلال والأفعال الإجرامية التي يقوم بها من عدوان بحق الشعب الفلسطيني".

الرئيس يدعم القضية الفلسطينية

وأكد علاء أن الشعب المصري يدعم الرئيس السيسي في مساندته للقضية الفلسطينية، مشددًا على الشعب المصري يقف خلف قيادته في قراراته بشأن قطاع غزة وأهل فلسطين.

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أضاف "كلنا مع الريس وبنأيد قراراته ولو قالنا يلا دلوقتي هنحارب كلنا معاه.. وإحنا على استعداد نموت مش هنقدر نشوف إخواتنا كل يوم شهدا ونقف نتفرج".

السيسي يبحث تطورات الأوضاع في فلسطين

وحرص السيسى على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولى، خلال قمة القاهرة للسلام التى عقدت أمس بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع فى فلسطين. 

وأطلق الرئيس السيسى، خلال كلمته 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسرى للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، تصفية القضية الفلسطينية ينهى حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، اتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنسانى فى غزة آخذ فى التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

القضية الفلسطينية فلسطين شعب فلسطين الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي

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