باحث يكشف رؤية مصر فى التعامل مع القضية الفلسطينية

كشف الدكتور محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر، عن الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن قمة اليوم تمثل نتاجًا لجهود مصرية مضنية بُذلت في الأيام الماضية منذ اندلاع التصعيد الحالي في 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف أن مصر تعاملت منذ البداية مع التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقًا لعدد من المحاور والمرتكزات الرئيسية منها المحور السياسي في التنسيق مع طرفي الأزمة.

وأشار إلى أنه كان هناك تواصل متعدد الأطراف مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة والمنخرطة فيها، والتي من الممكن أن تدفع باتجاه وقف التصعيد، موضحًا أن مصر طرحت رؤية للخروج في الأزمة.

وأكد أن الرؤية اشتملت على أمرين هما رفض مخططات التهجير من منطلق أن هذا التهجير ينسف ويصفي القضية الفلسطينية، ومصر أكدت أن أحد ثوابتها في الرؤية تقوم على حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.