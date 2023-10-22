محمد التاجى: كنت أتمنى أن يناقش مسلسل "فاتن أمل حربى" مشاكل الزوجين

قال الفنان محمد التاجي، إن مسلسل "فاتن أمل حربي"، جذبته الشخصية، وكان مقتنعًا بجزء مما قيل في العمل، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يتبنى العمل وجهتي النظر وليس وجهة نظر واحدة فقط؛ لأن الأب كثيرًا ما يظلم لأنه كما يوجد رجال لا تراعي الله في المعاملة يوجد سيدات كذلك.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية CBC، أنه أحيانا الأم تنتقم من الأب في حرمانه من رؤيته أبنائه أو إخبارهم بأشياء لا ينبغي لهم معرفتها.

وتابع أنه لا يوجد رأي أكثر مما قيل على لسان رئيس الجمهورية بالنظر لقانون الأحوال الشخصية، وأن يكون فيها توازن، مشيرًا إلى أن كلا من الزوج والزوجة لابد أن يعرف حدوده.

إشادته بالفنانة نيللي كريم

وأشاد بالفنانة نيللي كريم، مؤكدًا أنها مميزة كإنسانة وممثلة وعاش معها فترة طويلة خلال كواليس المسلسل وأنها تتفق معه على تناول المشاكل مع الزوجين.