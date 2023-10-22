الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عن حزن حفيدتها.. بدرية طلبة: "شكرًا للمدرسة اللي بتزرع فيهم الوطنية"

بدرية طلبة
بدرية طلبة

وجهت الفنانة بدرية طلبة رسالة شكر لمدرسة حفيدتها “تالين”، بعد أن شاركتهم التعاطف مع القضية الفلسطينية حيث صمموا أعلامًا لفلسطين، تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة المحاصر.

وشاركت “بدرية” صورة لحفيدتها اثناء يومها الدراسي، ظهرت فيها تبكي حزنصا على ضحايا القصف الإسرائيلي للمدنيين في القطاع.

وعلقت على الصور عبر حسابها على “إنستجرام”: “دموع تالين حفيدتي.. شكرًا للمدرسة اللي بتزرع فيهم روح الوطنية ومشاركة الآخرين”.
 

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأت أمس السبت دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة.

وعبرت نحو 20 شاحنة من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث من المقرر أن تكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

الفنانة بدرية طلبة علم فلسطين فلسطين بدرية طلبة حب الوطن الكيان الصهيوني القضية الفلسطينية

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