الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تايم أوف إسرائيل: حماس أطلقت 7400 صاروخ منذ "طوفان الأقصى"

تل أبيب
تل أبيب

قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الأحد، إن الخدمة الصحفية للحكومة الإسرائيلية نشرت أرقامًا عن عدد الصواريخ، التي تزعم أنها أطلقت من قبل الفصائل الفلسطينية على إسرائيل، منذ أن بدأت حركة حماس هجومها في 7 أكتوبر.

إسرائيل تزعم إطلاق صواريخ حماس داخل غزة

وأفاد التقرير أنه تم إطلاق أكثر من 7400 صاروخ وأن الحكومة تدعي أن "القبة الحديدية اعترضت أكثر من 1100 صاروخ من هذه الصواريخ وأن 550 منها أخطأت الإطلاق وسقطت داخل غزة، وأكثر من 400 صاروخ أصاب إسرائيل بشكل مباشر".

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وأشارت تايمز أوف إسرائيل إلى أن الأرقام لم تأخذ في الاعتبار عدة آلاف من الصواريخ، والتي ربما سقط الكثير منها في مناطق مفتوحة، على الرغم من أن الحكومة لم تحدد على الفور هذا التناقض.

في السياق، تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، أنباء تفيد بإصابة 4 جنود أحدهم حالته حرجة في اشتباكات قرب كيسوفيم في مجمع أشكول بخان يونس.

بلينكن يتحدث عن التصعيد في المنطقة

على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد، إن واشنطن ترى احتمال تصعيد في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بسبب تصرفات إيران ووكلائها في المنطقة.

وذكرت رويترز أن بلينكن قال لشبكة إن بي سي نيوز إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد وتأمل في إطلاق سراح المزيد من الرهائن من قبل حماس.

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الخارجية الأمريكية: نأمل فى إطلاق سراح مزيد من الرهائن لدى حماس

حماس إسرائيل صواريخ القبة الحديدية غزة صحيفة تايمز اوف اسرائيل طوفان الأقصى 7400 صاروخ وسائل اعلام إسرائيلية

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