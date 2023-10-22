الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف ينعى مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

نعى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ببالغ الحزن والأسي، وفاة اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، الذي توفى أمس السبت.

وتوجه محافظ بني سويف، بالأصالة عن نفسه، ونيابة عن الجهاز التنفيذي بالمحافظة، ببالغ مواساته وخالص عزائه لأسرة الفقيد الكريمة، في مصابهم الأليم، داعيًا المولى عز وجل  أن يتغمده  بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بني سويف، عظم المصاب، لما للفقيد من دور محوري وتنموي، لا سيما  الدور الوطني الذي قام به اللواء محمد أمين نصر، كأمينًا لصندوق تحيا مصر، والذي ساهم في إنشاء العديد من المشروعات الكبيرة بربوع محافظات مصر، ومن بينها محافظة بني سويف، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه بوصلة التنمية للصعيد، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية.

بني سويف الشرقية الشؤون المالية جنازة وفاة

مواد متعلقة

تحرير 180 محضر مخالفات بالأسواق والمخابز والمتاجر ببني سويف

الآلاف من أهالي بني سويف يرددون هتافات فلسطين وسيناء عربية (فيديو)

أطفال بني سويف يشاركون فى مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى (فيديو)

أهالى بنى سويف يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين

غلق عيادات ومعامل ومحلات نظارات "غير مرخصة" بالواسطي في بني سويف

محافظ بني سويف يعقد اجتماعا لمناقشة تذليل معوقات منظومة العمل بمشروع النقل الجماعي

محافظ بني سويف يفتتح منافسات بطولة كأس السوبر لكرة الهدف للمكفوفين

دقيقة حداد في مدارس بني سويف على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يعرب عن أسفه لقصفه موقعًا مصريًا بالخطأ

شهود عيان: قصف إسرائيلى بالقرب من الحدود المصرية لم يؤثر على استمرار تدفق المساعدات لغزة

"600 جنيه حدًا أدنى".. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة غدًا

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023 والفئات المستحقة

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر

كاتب أمريكي يحذر: الغزو البرى لقطاع غزة قد يقضي على إسرائيل وواشنطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

د.كريمة الحفناوى

مذبحة مستشفى المعمدانى جريمة لا تغتفر

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات