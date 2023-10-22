محافظ بنى سويف ينعى مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

نعى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ببالغ الحزن والأسي، وفاة اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، الذي توفى أمس السبت.

وتوجه محافظ بني سويف، بالأصالة عن نفسه، ونيابة عن الجهاز التنفيذي بالمحافظة، ببالغ مواساته وخالص عزائه لأسرة الفقيد الكريمة، في مصابهم الأليم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بني سويف، عظم المصاب، لما للفقيد من دور محوري وتنموي، لا سيما الدور الوطني الذي قام به اللواء محمد أمين نصر، كأمينًا لصندوق تحيا مصر، والذي ساهم في إنشاء العديد من المشروعات الكبيرة بربوع محافظات مصر، ومن بينها محافظة بني سويف، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه بوصلة التنمية للصعيد، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية.