الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"اتجوزني طمعًا في الميراث".. سيدة تطلب الخلع بمحكمة الأسرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدمت سيدة لمحكمة الأسرة بالقاهرة، بدعوى قضائية تحمل رقم 655 لسنة 2023، تُطالب فيها بالخلع.

وقالت “إيناس.ع” فى دعواها: “مر على زواجنا نحو 7 سنوات، ورغم وجود فرق كبير بين المستوى التعليمى بيننا إلا أننى وافقت على الزواج هربا من لقب عانس”.

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وتابعت: “أهل زوجي يتدخلون فى كل تفاصيل حياتنا الشخصية بشكل مبالغ فيه، ورغم ذلك تكيفت مع الأمر حفاظًا على منزل الزوجية، وبعد وفاة والدى تفاجأت بقيام زوجى بالسؤال عن الميراث”.

وأضافت: “بدأت حماتى  تطلب منى ميراثي هى الآخرى واكتشفت أنه اتبط بي طمعًا في الميراث.. جن جنونى ونشبت بيننا عدة مشادات واستحالت الحياة بيننا".

واختتمت: عندما رفضت تصرفاته وأسلوبه هو وعائلته انهال على بالضرب المبرح فتركت منزل الزوجية وغادرت وعندما رفضت العودة له قام بإشعال النيران في منزل عائلتى ولولا ستر الله لاصبحنا جميعا جثث هامدة.

لمحكمة الأسرة بزنانيري دعوى قضائية المستوى التعليمي العنوسة منزل الزوجية جثث هامدة

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