حازم إمام: فيتوريا مدرب "ناجح" ومنتخب مصر قادر على الفوز بأمم إفريقيا

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على المنتخب الوطني الأول، أن روي فيتوريا مدرب ناجح ويرغب دائمًا فى النجاح مع المنتخب، ولديه خطة يرغب فى أن يطبقها للكرة المصرية.

وقال حازم إمام فى تصريحات عبر برنامج «فى الملعب وأنت سايق» مع الإعلامي إبراهيم فايق:" منتخب مصر مميز ويملك لاعبين على أعلي مستوي، سواء محترفين أو فى الدوري المصري، ونرغب بشكل دائم فى توفير كل شئ لـ فيتوريا من أجل تقديم نجاحات للكرة المصرية، لأنه مدرب يملك خطة، ويعمل بجد مع المنتخب.

نجاح فيتوريا

وأضاف: "روي فيتوريا قادر على قيادة منتخب مصر للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة فى كوت ديفوار، ونحن نعمل على أن يكون هناك كل الأمور موفرة من أجل تحقيق اللقب.

وأتم: "أري أن فيتوريا يملك خطة كاملة للمنتخب الوطني ولديه شخصية تستطيع أن تقود المنتخب لتحقيق أحلام الجماهير.

ويذكر أن المنتخب الأول كان استطاع الفوز أمام زامبيا والتعادل أمام منتخب الجزائر ضمن المباريات الودية استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس الأمم الإفريقية 2024.

رسالة حازم

وفي ذات السياق أكد حازم أن خسارة المنتخب الوطني فى معسكر شهر سبتمبر أمام منتخب تونس، كانت مهمة من أجل أن يكون هناك تركيز أعلي، بجانب الاستفادة الكاملة من أى سلبيات ، وهذا هو هدف المباريات الودية، قبل تصفيات كأس العالم 2026، وكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وقال: "بعد مباراة تونس الودية كنت أثق تمامًا فى أن لدينا لاعبين مميزين وأن السر فى الخسارة ، هو أن هناك غيابات عديدة وأيضًا إصابات، مما جعل القوام الأساسي للمنتخب غير موجود.

وأضاف: "بعد مباراة تونس كان لدي مقابلة مع روي فيتوريا وهو أكد لي أنه أشاد بلاعبي المنتخب بعد مباراة تونس وأن الخسارة كانت مهمة للوقوف على السلبيات، قبل المباريات الرسمية فى تصفيات كأس العالم 2026، وكأس الأمم الإفريقية .

وأتم: "غياب الجماهير عن مباراة تونس شعرت بالحزن بسببه، وأري أن المنتخب يكون أفضل من أى منتخب وهو الجماهير موجودة لمساندته، وأنا فرحان بأن الثقة بدأت تعود من جديد عقب المعسكر الأخير، وأعلم جيدًا أن الجماهير ستحضر تصفيات كأس العالم بكل قوة من أجل الفترة المقبلة للمنتخب.