الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب سورى فى المقطم

العثور على جثة قتيل
العثور على جثة قتيل - ارشيفية

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، استدعاء شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة العثور على جثة شاب يحمل جنسية دولة عربية ملقاة في الشارع.

وقررت النيابة تشريح الجثة وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قد عثر الأهالي على جثمان الشاب في أحد الشوارع بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم، وتم التحفظ عليها ونقلها لمشرحة زينهم.

وتبين العثور على جثة شاب سوري الجنسية، يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وخلو الجثة من أي إصابات ظاهرة.

كاميرات المراقبة شهود العيان نيابة المقطم والخليفة الجزئية جنسية دولة عربية

مواد متعلقة

النيابة تأمر بتشريح جثمان شاب عثر عليه ملقى بأحد شوارع المقطم

أجّرتها وباعتها بالتزوير.. تفاصيل إحالة نصابة المقطم للجنح

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر

"600 جنيه حدًا أدنى".. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة غدًا

فخ الممر الآمن.. حين هجّرت إسرائيل أهالى غزة ليلًا وقصفتهم صباحًا

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

3 ذئاب بشرية.. القصاص من المتهمين باغتصاب وقتل "فتاة فرشوط"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

د.كريمة الحفناوى

مذبحة مستشفى المعمدانى جريمة لا تغتفر

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات