تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب سورى فى المقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، استدعاء شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة العثور على جثة شاب يحمل جنسية دولة عربية ملقاة في الشارع.

وقررت النيابة تشريح الجثة وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



كان قد عثر الأهالي على جثمان الشاب في أحد الشوارع بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم، وتم التحفظ عليها ونقلها لمشرحة زينهم.



وتبين العثور على جثة شاب سوري الجنسية، يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وخلو الجثة من أي إصابات ظاهرة.