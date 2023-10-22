الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 14 فى انقلاب ميكروباص أعلى دائرى السلام

حادث انقلاب ميكروباص
حادث انقلاب ميكروباص - ارشيفية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرون؛ في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري بالسلام في القاهرة، تم نقل المصابين إلى مستشفي السلام العام لتلقي العلاج، وتم الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أعلى دائري السلام بالقاهرة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الإطار وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة 12 شخصا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفي السلام لتلقي العلاج اللازم.

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مصرع شخص وإصابة 6 أخرين فى حادث سير بطريق أبو سمبل

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مصرع وإصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انقلاب سيارة ميكروباص الطريق الدائري السلام النيابة العامة مستشفى السلام

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