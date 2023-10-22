مصرع وإصابة 14 فى انقلاب ميكروباص أعلى دائرى السلام

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرون؛ في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري بالسلام في القاهرة، تم نقل المصابين إلى مستشفي السلام العام لتلقي العلاج، وتم الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أعلى دائري السلام بالقاهرة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الإطار وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة 12 شخصا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفي السلام لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.