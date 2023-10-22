الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 6 أخرين فى حادث سير بطريق أبو سمبل

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة بينما أصيب 6 أشخاص أخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل واخرى نقل ثقيل "تريلا"، وذلك عند موقف كركر بطريق مدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان.

 

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل واخرى نقل ثقيل "تريلا"، وذلك عند موقف كركر بطريق مدينة أبوسمبل جنوب المحافظة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5أخرون.

 

انتقال رجال الأمن لمكان الواقعة

 

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية بمركز شرطة إدفو إلى مكان الواقعة لمعاينة حادث تصادم بين سيارة ربع نقل واخرى نقل ثقيل "تريلا"، وذلك عند موقف كركر بطريق مدينة أبوسمبل جنوب المحافظة،

 

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وفرض السيطرة الأمنية وازالة اثاره من الطريق للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والمارة.

 

وبالمعاينة والتحريات الاولية تبين أن الحادث أسفر عن وفاة شخص وهو يدعى عطا الله سعد حماد، عمره 49 سنة، وهناك 6 مصابين وهم: منصورمحمدابراهيم، وعمره 45 سنة، وإصابته كدمات وجروح بالعمود الفقرى، وعبد الراضي تركى اسعد، وعمره 34 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالساق الايسر، والحسينى محمدعلى، وعمره 27 سنة، وإصابته جرح قطعى بفروة الرأس، ووليدعبدالصبور محمد، عمره 36 سنة، وإصابته جروح متفرقة بالجسم، واحمدعطاالله صابر، وعمره 23 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، واحمد عويس خليفه، و22 سنة، وإصابته اشتباه خلع بالكتف الايسر.

 

الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين 

ودفع مرفق إسعاف أسوان بعدد من السيارات المجهزة إلى مكان الحادث، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطيبة.

 

وصول المصابين إلى المستشفى 

 

واستقبل مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطيبة، صباح اليوم الأحد، عدد 6 مصابين،إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل واخرى نقل ثقيل "تريلا".

 

وجارى تقديم العلاج وإجراء الفحوصات الطبية للمصابين داخل مستشفى أسوان التخصصى بواسطة الفرق الطبية على حسب التخصصات.

 

 

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