الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يشيد بأعمال حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

حملة الكشف المبكر
حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بأعمال حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي ينظمها قطاع شئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتنسيق مع قسم علاج الأورام والطب النووي بمستشفيات جامعة أسيوط، بإشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اهتمام القيادة السياسية، بإطلاق مبادرات رئاسية؛ لدعم صحة المرأة المصرية، وتزامنًا مع المبادرة العالمية "أكتوبر الوردى"، موضحًا أن الجامعة تسخر إمكاناتها لخدمة المجتمع لدعم الجهود التنموية ومساندة الدولة المصرية؛ لتوفير الخدمة الصحية لكافة منتسبيها، وتوعية العاملين، وتحفيزهم لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة؛ للاطمئنان على حالاتهم الصحية.

قافلة "طب الأسنان"

وفي هذا الإطار، قام الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمتابعة أعمال الحملة، والذي أقيمت فعالياتها بمقر كلية طب الأسنان، صباح اليوم الأحد، وذلك بحضور الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة صفاء تهامي القائم بعمل عميد كلية طب الأسنان،والدكتورة هبة الله جمال راشد وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناهض مدير مستشفي طب الأسنان، والدكتورة هبة البكري بقسم الطب النووي ومنسق المبادرة، والدكتورة هبة عطية يسي استاذ الطب الشرعي والسموم الاكلينيكية.

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم، أن فعاليات الحملة أسفرت عن إقبال كثيف للكشف والاطمئنان علي الحالة الصحية، مصرحًا أن القافلة استهلت فعالياتها في كلية الطب واستهدفت (كلية الطب والصيدلة والطب البيطري)، وجاء اليوم الثاني بمقر كلية التربية الرياضية، واستهدفت (كليات الزراعة والعلوم والتربية الرياضية)، أما اليوم الثالث جاءت فعاليات القافلة بمقر كلية التربية واستهدفت كليات ( الفنون الجميلة والتربية والتربية للطفولة المبكرة )، ويتم اليوم استكمال الفعاليات وهو اليوم الرابع علي التوالي واستهدف كليات( الحاسبات والمعلومات وكلية طب الأسنان، معهد تطوير الدواء، معهد النانو تكنولوجي، معهد البيولوجيا الجزيئية)، وذلك بمقر كلية طب الأسنان، موضحًا أن الحملة تستهدف تعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية إجراء الفحوصات المبكرة للحد من انتشار المرض وخفض معدل الوفيات.

ووجه نائب رئيس الجامعة،  جميع منتسبي الجامعة إلى التفاعل مع الحملة لمكافحة سرطان الثدي على أوسع نطاق والتشجيع على الكشف المبكر.

من جانبها، أشادت الدكتورة صفاء التهامي، بدور الجامعة وجهودها لرفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية من هذا المرض ومعالجته.

وأشارت الدكتورة هبة البكري،  أن القافلة استقبلت منذ الصباح ٢٥ حالة من ضمنهم تحويل ٨ حالات المشتبه فى إصابتها بالمرض؛ لإجراء فحص دقيق بأشعة الماموجرام بالمستشفى.

الجدير بالذكر أن فعاليات القافلة، حاضر بها الدكتور سامي محمود الجيزاوي بقسم علاج الأورام والطب النووي، محاضرة عن الفحص الدوري للسيدات ضد مرض سرطان الثدي.

حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي
حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي
حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي
حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي
حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي
حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي
حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي
حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي
حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي
حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي
حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي
حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي
حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي
حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي
حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي
حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط الكشف المبكر عن سرطان الثدي شئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع قسم علاج الأورام والطب النووي بمستشفيات جامعة أسيوط

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال النهائية بمركز السيطرة الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ

لإزالة المخالفة وغير المرخصة.. حملات لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر

فخ الممر الآمن.. حين هجّرت إسرائيل أهالى غزة ليلًا وقصفتهم صباحًا

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

قرار جديد ضد المتهم بقتل زوجته بالنزهة

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

د.كريمة الحفناوى

مذبحة مستشفى المعمدانى جريمة لا تغتفر

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات