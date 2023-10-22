محافظ أسيوط يتفقد الأعمال النهائية بمركز السيطرة الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال التشطيبات النهائية التي يجرى تنفيذها بمقر مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق السيطرة الكاملة والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة باستخدام تكنولوجيا الإتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل، وطبقًا لأحدث المعايير العالمية وبما يسهم في تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع.

وتفقد المحافظ أعمال التشطيبات بمقر الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام وتابع نسب التنفيذ، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة الأعمال للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن مع مراعاة الجودة العالية في التنفيذ، ونهو التشطيبات وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في التنفيذ.

المركز يتم إنشاؤه للتعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة

وأوضح محافظ أسيوط أن مشروع مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يتم إنشاؤه للتعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، وتتضمن الشبكة جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد، عن طريق التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة من خلال مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل طبقًا لأحدث المعايير العالمية، فضلًا عن الربط مع 625 جهة إدارية من خلال مراكز السيطرة الثابتة والمتنقلة التي تغطي كل مناطق الجمهورية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ.

تقديم كل سبل الدعم للانتهاء من الأعمال في المركز



وأعلن اللواء عصام سعد عن تقديمه كل سبل الدعم للانتهاء من الأعمال في المركز ليدخل العمل داخل منظومة الشبكة الوطنية، ويقدم خدماته لكل محافظات الصعيد ويسهم في تشجيع وجذب استثمارات جديدة للمحافظة وتوفر قاعدة معلومات لصناع القرار.

يذكر أن الشبكة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كل أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تهدف الشبكة على ربط كل عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة