الأولمبية تهنئ اتحاد الملاكمة بالفوز بكأس البطولة العربية للشباب

قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب بالتهنئة للدكتور عبدالعزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة بعد الفوز بكأس البطولة العربية للشباب التي أقيمت في مصر بتحقيق 11 ميدالية متنوعه بواقع 7 ميداليات ذهب و3 ميداليات فضه وميدالية برونزية.



وحقق الميداليات الذهب كلا من يوسف سيد عبد الحليم في وزن 51 كجم وأحمد محمد عبد الحفيظ في وزن 60 كجم وخالد ناصر حمدي في وزن 67 كجم و عبد الفتاح طارق في وزن 71 كجم و محمد حسام علي في وزن 75 كجم و فارس عادل في وزن 80 كجم و محمود محمد في وزن 92 كجم.



بينما حقق الميداليات الفضية كلا من عبد الرحمن محمود في وزن 63 كجم و محمد عبد الهادي في وزن 86 كجم و محمد حسين فرج في وزن +92 كجم بعد أداء مميز وإستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.



ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الدولية.

وتوج المنتخب المصري للملاكمة للشباب مواليد عام 2005-2006 بكأس البطولة العربية في نسختها السادسة والتي أقيمت في مصر خلال الفترة من 17 وحتى 22 أكتوبر الجاري ، بمشاركة 65 لاعب من 10 دول في 13 ميزان.

حقق المنتخب المصري كأس البطولة بعد احتلال المركز الأول في الترتيب العام بالبطولة بحصد 11 ميدالية متنوعة بواقع 7 ميداليات ذهبية و 3 ميداليات فضية، وميدالية برونزية.