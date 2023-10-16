لدعمه فلسطين.. عبدالرحمن سامح: "لا يمكننى الاحتفال بذهبية السباحة.. وتلقيت تهديدات بالقتل"

رفض البطل عبدالرحمن سامح، التغافل عن القضية الفلسطينية والمعاناة التي يعيشها أهالي قطاع غزة تحت القصف الإسرائيلي المتواصل، رافضًا الاحتفال بميداليته الذهبية التي حققها في بطولة العالم للسباحة في اليونان.

وتُوج سام بالميدالية الذهبية في سباق 50 مترًا، في بطولة العالم للسباحة باليونان، في إنجاز تاريخي للسباحة المصرية.

وقال "سامح" بعد التتويج بالميدالية الذهبية: "لا أعرف إذا كان بإمكاني الاحتفال بصراحة، كان أسبوعا شاقا على المستوى الذهني، لقد تلقيت العديد من التهديدات بالقتل، هاجموني طوال الأسبوع لدعم فلسطين، أسرتي كان تخلد إلى النوم دون معرفة ما إذا كنت سأستيقظ في اليوم التالي أم لا، أم سيقتحم أحد شقتي أو غرفتي".

وتابع: كان عليهم القلق في كل مرة لا أرد فيها على الهاتف، هل هو مشغول فقط أم أن أحدًا يحاول قتله، بصراحة لا أعلم هل أحتفل بهذا أم لا، إخواني وأخواتي يُقتلون في فلسطين الآن، وأنا أتعرض للتهديد بسبب دعمي للقضية".

وفي رد على تصريحاته، قام الاتحاد الدولي للسباحة بحذف صور تتويج سامح بالميدالية الذهبية.