الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات للمتهم بهتك عرض طفل في الخانكة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها، اليوم الأحد، بمعاقبة مدرس هتك عرض طفل بمدينة الخانكة في محافظة القليوبية، بالسجن المشدد 5 سنوات.

وعقدت المحكمة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين عماد فتحي حلمي ويصا، ومصطفى خلف محمد، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

وتضمن أمر إحالة المتهم ويدعى «م.ر.م»، أمين معمل إلى محكمة الجنايات، أنه في غضون شهر يناير الماضي هتك عرض المجني عليه الطفل «ك م ح» بالتهديد.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم عرض المجني عليه الطفل سالف الذكر لحالة من حالات الخطر بوضعه في حالة تهديد التنشئة الواجب توافرها له، على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات بنها الخانكة هتك عرض مدرس السجن المشدد محافظة القليوبية

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