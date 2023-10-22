الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لاعب سيفا سبور التركي يرفع علم فلسطين على مقاعد البدلاء أمام قاسم باشا

لاعب سيفا سبور التركي
لاعب سيفا سبور التركي

دعم هاكان أرسلان لاعب نادي سيفا سبور التركي، القضية الفلسطينية بلفتة رائعة بعدما رفع علم فلسطين من على مقاعد بدلاء فريقه.

أرسلان وخلال الصور التذكارية للفريقين، قام من على مقاعد البدلاء ورفع علم فلسطين خلال لقاء فريقه أمام قاسم باشا المقام حاليا في بطولة الدوري التركي.

أندية الدوريات الأوروبية


وعبّر عدد من جماهير ليفربول، عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، خلال وجودهم لمساندة فريقهم أمام إيفرتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقام عدد من جماهير «الريدز» برفع أعلام فلسطين، في مدرجات ملعب (أنفيلد)، تعبيرًا منهم وتعاطفًا مع سكان غزة الذين يتعرضون للقصف الوحشي من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

كما رفعت جماهير اليونايتد علم فلسطين في مدرجات ملعب شيفيلد يونايتد في لقاء أمس.

وفي ألمانيا دعم الثلاثي العربي عمر مرموش نجمنا المصري، التوني إلياس السخيري والجزائري شعيبي بعدما تلوا الفاتحة لشهداء فلسطين قبل اللقاء كما سجلوا ولم يحتفلوا في اللقاء.

وفي إسبانيا رفع كل من جماهير ريال سوسيداد، إشبيلية وأوساسونا لافتات دعم فلسطين في مدرجات الليجا.

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