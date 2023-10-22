لاعب سيفا سبور التركي يرفع علم فلسطين على مقاعد البدلاء أمام قاسم باشا

دعم هاكان أرسلان لاعب نادي سيفا سبور التركي، القضية الفلسطينية بلفتة رائعة بعدما رفع علم فلسطين من على مقاعد بدلاء فريقه.

أرسلان وخلال الصور التذكارية للفريقين، قام من على مقاعد البدلاء ورفع علم فلسطين خلال لقاء فريقه أمام قاسم باشا المقام حاليا في بطولة الدوري التركي.

Takımımız Filistin'de hayatını kaybedenler için siyah bant taktı.



Müsabakanın başlama düdüğü öncesi futbolcularımız، "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" yazılı pankart ile sahaya çıktı. Ardından stadyumda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.#Filistin #Gazze 🇵🇸 pic.twitter.com/sCoWxNdgPN — EMS Yapı Sivasspor (@Sivasspor) October 22، 2023

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وعبّر عدد من جماهير ليفربول، عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، خلال وجودهم لمساندة فريقهم أمام إيفرتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقام عدد من جماهير «الريدز» برفع أعلام فلسطين، في مدرجات ملعب (أنفيلد)، تعبيرًا منهم وتعاطفًا مع سكان غزة الذين يتعرضون للقصف الوحشي من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

كما رفعت جماهير اليونايتد علم فلسطين في مدرجات ملعب شيفيلد يونايتد في لقاء أمس.

وفي ألمانيا دعم الثلاثي العربي عمر مرموش نجمنا المصري، التوني إلياس السخيري والجزائري شعيبي بعدما تلوا الفاتحة لشهداء فلسطين قبل اللقاء كما سجلوا ولم يحتفلوا في اللقاء.

وفي إسبانيا رفع كل من جماهير ريال سوسيداد، إشبيلية وأوساسونا لافتات دعم فلسطين في مدرجات الليجا.