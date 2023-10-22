القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية تدك 3 مناطق تحت سيطرة الاحتلال برشقات صاروخية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس، إن منطقة بيت شيمش وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة دكتها الرشقات الصاروخية المنطلقة من قطاع غزة، ردًا على استهداف المدنيين من أهالي قطاع غزة.

وأشارت أبوشمسية، خلال لقائها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إلى أن صفارات الإنذار دوت في منطقة القدس المحتلة، تحديدًا في بيت شيمش، حيث تقع هذه المستوطنة في الجبال الغربية لمدينة القدس، وهناك ترجيحات بسقوط 5 صواريخ في مناطق مختلفة من هذه المستوطنة.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس أن صفارات الإنذار لم تهدأ منذ الصباح في تل أبيب وضواحيها الجنوبية، وأيضًا مستوطنات غلاف غزة، وهي الأكثر استهدافًا من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية بسبب قربها الجغرافي.

مستوطنات عسقلان وأشدود تحت مرمى هذه الرشقات الصاروخية

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس أن مستوطنات عسقلان وأشدود هي الآن تحت مرمى هذه الرشقات الصاروخية، ردًا على استهداف المدنيين والغارات المكثفة والمتواصلة على الأهالي الفلسطينيين.

وتابعت: الجيش الإسرائيلي أعلن عن 1200 جندي مصاب منذ اليوم الأول للحرب، ووصفهم بأن إصابتهم حرجة، إضافة إلى الأسرى الذين وصلوا إلى 212 أسيرًا.