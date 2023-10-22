الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نجيب ميقاتى: مستمرون فى اتصالاتنا لمنع تمدد الحرب الدائرة بغزة إلى لبنان

ميقاتي
ميقاتي

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن بيروت مستمرة في اتصالاتها الدبلوماسية؛ دوليًا وعربيًا ومحليًا، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وجنوبه تحديدًا، ومنع تمدد الحرب الدائرة في غزة إلى لبنان.

حماية لبنان


وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأحد، أضاف في تصريحات صحفية: إنني أتفهم شعور الخوف والقلق الذي ينتاب اللبنانيين جراء ما يحصل، ودعوات عدد من السفارات لرعاياها لمغادرة لبنان، لكنني لن أتوانى عن بذل كل الجهود لحماية لبنان.

وأضاف: أن الاجتماعات والاستعدادات التي نقوم بها من أجل وضع خطة طوارئ لمواجهة ما قد يحصل، هي خطوة وقائية أساسية من باب الحيطة، لأننا في مواجهة عدو نعرف تاريخه الدموي، ولكننا في الوقت ذاته مطمئنون إلى أن أصدقاء لبنان يواصلون معنا بذل كل الجهود لإعادة الوضع إلى طبيعته وعدم تطوره نحو الأسوأ.

وأكد أن التدابير المتخذة في المطار ومن قبل شركة طيران الشرق الأوسط، تأتي من باب الوقاية والحذر، والاعتبارات المتعلقة بإدارة المخاطر، نافيًا تلقي أية معطيات تفيد بأي أمر جلل قد يحصل في المطار.

ولفت إلى أن التدابير الاستثنائية ستكون لفترة وجيزة، ويعود الوضع بعدها إلى طبيعته.

واستطرد: في زمن الأزمات والمحن تكثر الشائعات والأخبار الكاذبة، وجزء منها يندرج في إطار الحرب النفسية على اللبنانيين لإحباطهم، ولكنني على ثقة بأن شعبنا سيتجاوز هذه المحنة كسابقاتها، ولن يسمح للعدو بأن ينال منه ومن صموده.

واختتم: كنا آثرنا في بداية الأزمة انتهاج العمل الصامت البعيد عن الإعلام، لكن البعض استغل ذلك ليشن حملة غير مبررة على الحكومة ويثير الهلع لدى الناس، ولمواجهة ذلك قررت وضع اللبنانيين أولًا بأول في صورة ما نقوم به، وأدعو أهلنا إلى الوثوق بأننا مستمرون في الجهد المطلوب لإبعاد كل أذى عن لبنان.

نجيب ميقاتي ميقاتي بيروت الاعتداءات الإسرائيلية لبنان غزة

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