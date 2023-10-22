الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رحيل أحمد عبدالقادر إلى الوكرة القطرى.. القرار فى يد كولر

أحمد عبدالقادر
أحمد عبدالقادر

كشف مصدر داخل  الني الأهلى، النقاب حول موقف رحيل أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول، في الميركاتو الشتوي المقبل، بعدما تردد عن وصول عرض من الوكرة القطري لضمه.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق لم تتلق أي عروض لأي لاعب في الفترة الحالية، سواء أحمد عبدالقادر أو غيره، مثلما تردد في الأونة الأخيرة.

وأشار إلى أنه حال وصول عرض رسمي للنادي للأهلي، سيتم عرضه على لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، التي بدورها ستحيله للمدير الفني السويسري مارسيل كولر، لمعرفة قراره الفني بشأن بقاء أو رحيل اللاعب.

وأوضح أن هناك آلية للعمل داخل القلعة الحمراء بشأن العروض المتعلقة باللاعبين، وأن القرار في النهاية يكون في يد المدير الفني، وفقًا لاحتياجات الفريق ورغبته في الاحتفاظ بالقوام الرئيسي للفريق.

ونوه بأنه في حال وجود رغبة مشتركة بين اللاعب والمدير الفني في مسألة الرحيل، سيتم مناقشة الأمور وتحديد شروط النادي المادية لبيع اللاعب أو إعارته خلال الفترة المقبلة.

كان الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس السبت، عقب العودة من تنزانيا، ويخوض الأهلي لقاء العودة أمام سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل، في الخامسة مساء على ستاد القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت، وقناة أبوظبي الرياضية.

كولر الاهلى لجنة التخطيط أحمد عبدالقادر فريق الوكرة القطري

مواد متعلقة

"كولر" يعالج أخطاء لاعبى الأهلى قبل لقاء الإياب أمام سيمبا التنزانى

لدعم فلسطين.. الأهلى يطلب حضور السعة الكاملة لمباراة سيمبا

أول قرارات بيبو.. الأهلى يعاقب أحمد عبدالقادر

الأكثر قراءة

فخ الممر الآمن.. حين هجّرت إسرائيل أهالى غزة ليلًا وقصفتهم صباحًا

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

الأرصاد الجوية تكشف حقيقة تعرض مصر لإعصار تيج

قعدة مزاج تنتهى بجريمة داخل شقة ببولاق الدكرور

رحيل أحمد عبدالقادر إلى الوكرة القطرى.. القرار فى يد كولر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

د.كريمة الحفناوى

مذبحة مستشفى المعمدانى جريمة لا تغتفر

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات