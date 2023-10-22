رحيل أحمد عبدالقادر إلى الوكرة القطرى.. القرار فى يد كولر

كشف مصدر داخل الني الأهلى، النقاب حول موقف رحيل أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول، في الميركاتو الشتوي المقبل، بعدما تردد عن وصول عرض من الوكرة القطري لضمه.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق لم تتلق أي عروض لأي لاعب في الفترة الحالية، سواء أحمد عبدالقادر أو غيره، مثلما تردد في الأونة الأخيرة.

وأشار إلى أنه حال وصول عرض رسمي للنادي للأهلي، سيتم عرضه على لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، التي بدورها ستحيله للمدير الفني السويسري مارسيل كولر، لمعرفة قراره الفني بشأن بقاء أو رحيل اللاعب.

وأوضح أن هناك آلية للعمل داخل القلعة الحمراء بشأن العروض المتعلقة باللاعبين، وأن القرار في النهاية يكون في يد المدير الفني، وفقًا لاحتياجات الفريق ورغبته في الاحتفاظ بالقوام الرئيسي للفريق.

ونوه بأنه في حال وجود رغبة مشتركة بين اللاعب والمدير الفني في مسألة الرحيل، سيتم مناقشة الأمور وتحديد شروط النادي المادية لبيع اللاعب أو إعارته خلال الفترة المقبلة.

كان الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس السبت، عقب العودة من تنزانيا، ويخوض الأهلي لقاء العودة أمام سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل، في الخامسة مساء على ستاد القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت، وقناة أبوظبي الرياضية.