خبير عن قمة القاهرة: الرئيس كشف للعالم غياب احترام القانون وحقوق الإنسان

علق هيثم الشرابي الخبير فى الشئون السياسية، على قمة القاهرة للسلام والتي انعقدت أمس، وقال فى تصريح خاص لموقع "الدستور"، كان مؤتمر القاهرة للسلام فرصة جيدة أتاحت لمصر ان تعرض وجهة نظرها على مستوى دولي وأممي في حضور عدد كبير من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، وايضا في حضور الأمين العام للأمم المتحدة الذي زار معبر رفح وشاهد الوضع على الأرض وأشاد بدور مصر في إدارة الأزمة.

ما يحدث في غزة ضد كل قيم الإنسانية

وأضاف الخبير في الشؤون السياسية خلال تصريحاته، بناء عليه فإن الرئيس أعلن للعالم كله أن هناك غياب لاحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان والشرعية الدولية وأن ما يحدث هو ضد كل قيم الإنسانية، واعتمد الرئيس كلمات الدبلوماسية الخشنة في إدانة الأفعال الإسرائيلية التي تعتبر جرائم حرب ومن ثم كان طرح الرئيس الذي يبدأ من مفاوضات وقف العنف حالا، ثم إدخال المساعدات الإنسانية.



واستكمل، بالتالي البدء فى حل المشكلة الجذرية للشرق الأوسط، عن طريق المفاوضات الدولية للوصول إلى حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض تصفية القضية الفلسطينية أو أي حل يقوم على تهجير الفلسطينيين.

وكان عدد من الصحف العربية الصادرة،اليوم الأحد، قد أبرز استضافة مصر لقمة القاهرة للسلام التي عقدت أمس السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث تطورات القضية الفلسطينية، ومحاولة وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 15 يومًا، والتأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط.

وفي أبوظبي، ذكرت صحيفة (الخليج) الإماراتية - في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان "قمّة القاهرة وامتحان الإنسانية" - أن "قمة القاهرة للسلام"، التي انعقدت أمس السبت سعت إلى تشخيص الأوضاع في الصراع الدائر بين الفلسطينيين وإسرائيل، والتداعيات الخطرة المحتملة على المنطقة، إذا لم يتوقف التصعيد الذي ينذر بتهديدات كبيرة، قد تضع المنطقة أمام تحديات غير مسبوقة، في ظل انعدام التوافق الدولي على صيغة مشتركة، تعيد قطار السلام إلى سكته.