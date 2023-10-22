الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خبير عن قمة القاهرة: الرئيس كشف للعالم غياب احترام القانون وحقوق الإنسان

قمة القاهرة للسلام
قمة القاهرة للسلام

علق هيثم الشرابي الخبير فى الشئون السياسية، على قمة القاهرة للسلام والتي انعقدت أمس، وقال فى تصريح خاص لموقع "الدستور"، كان مؤتمر القاهرة للسلام فرصة جيدة أتاحت لمصر ان تعرض وجهة نظرها على مستوى دولي وأممي في حضور عدد كبير من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، وايضا في حضور الأمين العام للأمم المتحدة الذي زار معبر رفح وشاهد الوضع على الأرض وأشاد بدور مصر في إدارة الأزمة.

 ما يحدث في غزة ضد كل قيم الإنسانية

وأضاف الخبير في الشؤون السياسية خلال تصريحاته، بناء عليه فإن الرئيس أعلن للعالم كله أن هناك غياب لاحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان والشرعية الدولية وأن ما يحدث هو ضد كل قيم الإنسانية، واعتمد الرئيس كلمات الدبلوماسية الخشنة في إدانة الأفعال الإسرائيلية التي تعتبر جرائم حرب ومن ثم  كان طرح الرئيس الذي يبدأ من مفاوضات وقف العنف حالا، ثم إدخال المساعدات الإنسانية.


واستكمل، بالتالي البدء فى حل المشكلة الجذرية للشرق الأوسط، عن طريق المفاوضات الدولية للوصول إلى حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض تصفية القضية الفلسطينية أو أي حل يقوم على تهجير الفلسطينيين.

 

وكان عدد من الصحف العربية الصادرة،اليوم الأحد، قد أبرز استضافة مصر لقمة القاهرة للسلام التي عقدت أمس السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث تطورات القضية الفلسطينية، ومحاولة وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 15 يومًا، والتأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط.

وفي أبوظبي، ذكرت صحيفة (الخليج) الإماراتية - في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان "قمّة القاهرة وامتحان الإنسانية" - أن "قمة القاهرة للسلام"، التي انعقدت أمس السبت سعت إلى تشخيص الأوضاع في الصراع الدائر بين الفلسطينيين وإسرائيل، والتداعيات الخطرة المحتملة على المنطقة، إذا لم يتوقف التصعيد الذي ينذر بتهديدات كبيرة، قد تضع المنطقة أمام تحديات غير مسبوقة، في ظل انعدام التوافق الدولي على صيغة مشتركة، تعيد قطار السلام إلى سكته.

 

أعمال قمة القاهرة للسلام 2023 انعقاد قمة القاهرة للسلام 2023 أعمال قمة القاهرة للسلام أكثر صوت فعال في الدفاع عن القضية الفلسطينية أغنية القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

دبلوماسي بريطاني يكشف تفاصيل خطة إنهاء حرب غزة وبدء مفاوضات السلام

الأكثر قراءة

فخ الممر الآمن.. حين هجّرت إسرائيل أهالى غزة ليلًا وقصفتهم صباحًا

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

الأرصاد الجوية تكشف حقيقة تعرض مصر لإعصار تيج

قعدة مزاج تنتهى بجريمة داخل شقة ببولاق الدكرور

رحيل أحمد عبدالقادر إلى الوكرة القطرى.. القرار فى يد كولر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

د.كريمة الحفناوى

مذبحة مستشفى المعمدانى جريمة لا تغتفر

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات