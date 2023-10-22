الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. أسئلة هامة من الرئيس السيسى فى قمة القاهرة للسلام

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، العديد من الأسئلة الهامة لكل الحاضرين من ممثلي الدول والمجتمعات الدولية، حول مدى إمكانية تحقيق السلام لمنطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل استمرار القضية الفلسطينية.

 

وجاءت أسئلة الرئيس السيسي كالآتي:

 

هل كتب على هذه المنطقة أن تعيش في هذا الصراع إلى الأبد؟

ألم يحن الوقت للتعامل مع مشكلة الشرق الأوسط؟

ألم يأت الحين لنبذ الأوهام السياسية بأن الوضع القائم قابل للاستمرار؟

وشهدت قمة القاهرة للسلام، مشاركة دولية واسعة من رؤساء وقادة الدول على مستوى العالم، من أجل المشاركة في إيجاد حل للقضية الفلسطينية في ظل استمرار القصف على قطاع غزة.

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