"أين المساواة بين البشر".. أصداء عالمية وعربية لـ قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية

تصدرت قمة القاهرة للسلام، والتي عقُدت في العاصمة الإدارية الجديدة ؛ لبحث سبل حل القضية الفلسطينية وإيجاد حل سلمي لأزمة الشرق الأوسط، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة دولية واسعة- صُحف العالم والوكالات العربية والأجنبية الصادرة اليوم الأحد.

وخلال القمة أكد مجموعة من الزعماء العرب الوقف الفوري لقتل المدنيين في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وحل القضية الفلسطينة بشكل نهائي، ياتي ذلك بالتزامن مع دخول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية إلي شعب غزة.

الصحف العالمية

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن الرئيس السيسي عارض تهجير الفلسطينيين إلى مصر، مؤكدًا أن الحل الوحيد للقضية هو العدالة وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة والعيش في دولة مستقلة، كما أكدت وكالة أنباء شينخوا الصينية عن الرئيس السيسي رفضه التام لنزوح المدنيين من غزة التي مزقتها الحرب إلى سيناء.

ولفت موقع بلومبرج الأمريكي إلى تكرار العديد من المسئولين العرب، في القمة، دعواتهم إلى وقف التصعيد، بينما تواصل إسرائيل غاراتها الجوية على غزة وتستعد لهجوم بري متوقع، كما نقلت وكالة الأنباء اليابانية، عن وزارة خارجيتها، أن بلادها ستواصل النظر في تقديم المزيد من المساعدات لقطاع غزة، الذي يواجه أزمة إنسانية متفاقمة وسط الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

الصحف العربية تركز على رسائل الرئيس السيسى

وركزت وكالة أنباء الإمارات، على كلمة الرئيس السيسي، بالقمة والتي أكد خلالها، ضرورة توفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء ووقف ترويعهم واستهدافهم، محذرا من أزمة إنسانية خطيرة في قطاع غزة، وأن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى بل إن حلها الوحيد هو العدل بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان في دولة مستقلة على أرضهم مثلهم مثل باقي شعوب الأرض.

وبدورها نوهت، وكالة الأنباء الأردنية، على مطالبة الرئيس السيسي، بوضع خريطة طريق تبدأ بوقف إطلاق النار تمهيدا لوضع خريطة طريق تنهي المأساة الإنسانية في قطاع غزة، وإحياء مسار السلام الخاص بإقامة دولة فلسطينية.

وأبرزت بوابة الوسط الليبية تشديد الرئيس السيسي خلال كلمته، أن مصر تدين، بوضوح كامل، استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين، وفي الوقت ذاته، تعبر عن دهشتها البالغة من أن يقف العالم متفرجًا.. على أزمة إنسانية كارثية.. يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني، في قطاع غزة، يُفرَض عليهم عقاب جماعي، وحصار وتجويع، متسائلا «أين قيم الحضارة الإنسانية.. التي شيدناها على امتداد الألفيات والقرون؟، وأين المساواة بين أرواح البشر.. دون تمييز».

السيسى يدعو لضرورة توفير الحماية الدولية إلى المدنيين الأبرياء ووقف ترويعهم

ودعا الرئيس السيسي، في كلمته، إلى توفير الحماية الدولية إلى المدنيين الأبرياء ووقف ترويعهم واستهدافهم، محذرا من أزمة إنسانية خطيرة في قطاع غزة ومن محاولات التهجير القسري بممارسات ترفضها مصر والعالم والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددا على رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة أن تبعث قمة "القاهرة للسلام" برسالة أمل إلى شعوب العالم بأن الغد سيكون أفضل.

أبوالغيط يحذر من الانجراف لصراع دينى يلحق كارثة

ومن جانبه، استنكر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، التصريحات التي تصف البعض بالبربرية وشعوبا أخرى بالتحضر، محذرا من الانجراف لصراع ديني يلحق كارثة ممتدة بالبشرية.. مطالبا كافة الأطراف غير المعنية بالصراع بأن تتحمل المسؤولية وضبط النفس وألا تفتح الطريق لتوسعة المواجهة وتفادي حرب إقليمية.