الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس الجهاز الطبى بالأهلى يكشف موقف المصابين من لقاء سيمبا التنزانى

معلول
معلول

قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، إن لاعب الفريق الأول الفرنسي أنتونى موديست لا يزال يعانى أعراض فيروس كورونا، حيث خضع لبروتوكول طبى، ولكن فرص لحاقه بمواجهة الإياب أمام سيمبا التنزاني صعبة للغاية، بينما سيكون التونسي على معلول جاهزًا تمامًا للمشاركة.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي، أن كريم نيدفيد جاهز تمامًا للمشاركة في التدريبات الجماعية، بينما يحتاج عمرو السولية ومحمود متولي وكريم فؤاد، إلى أسبوع للمشاركة في المباريات.

ومن المقرر أن يخضع محمد عبدالمنعم لأشعة وفحص طبي على هامش المران اليوم، لتحديد موقفه من مباراة الإياب من عدمه، بعد قرار كولر بمنحه راحة في لقاء الذهاب لتفادي تفاقم الإصابة وغيابه لفترة أطول عن الملاعب.

سيمبا التنزانى يصل القاهرة

هذا ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيمبا التنزاني إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي وسيمبا، والتي أقيمت في تنزانيا يوم الجمعة الماضي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، والمحدد إقامتها في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد تقدمت بطلب للسلطات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاثاء، في الدوري الإفريقي لكرة القدم.

طبيب الأهلى أحمد جاب الله كولر تشكيل سيمبا التنزاني التونسي علي معلول أنتوني موديست

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