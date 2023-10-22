الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طلاق حنان مطاوع ومفاجأة صدقى صخر.. أبرز أحداث الحلقة 7 لمسلسل "صوت وصورة"

صوت وصورة
صوت وصورة

ينتظر الجمهور بشغف كبير، عرض الحلقة السابعة للمسلسل الدرامي الجديد "صوت وصورة " للنجمة حنان مطاوع، الذي يعرض على شاشة قنوات dmc، واستطاع صناعة لفت نظر المشاهدين منذ انطلاق أولى حلقاته الأسبوع الماضي، وتصدر أبطاله تريند مؤشرات البحث في جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

"الدستور" ترصد لكم تفاصيل الحلقة السابعة لمسلسل صوت وصورة قبل عرضها على dmc 

ومن المقرر أن تشهد الحلقة 7 من أحداث مسلسل صوت وصورة، العديد من المشاهد المليئة بالإثارة والتشويق، خاصة بعد حبس "رضوى" حنان مطاوع، واتهامها بقتل الدكتور عصام الصياد ويجسده الفنان مراد مكرم، الذي تحرش بها في مقر العمل بعيادته خاصة أنه كان يعمل دكتور تجميل وهى السكرتيرة الخاصة به.

طلاق رضوى وعبد الغني 

وخلال الحلقة السابعة تتفاجأ "رضوى" بطلاقها من "عبد الغني" الذي يجسده الفنان وليد فواز، وتدخل رضوى فى حالة نفسية سيئة للغاية بعدما تقوم شقيقتها فى الأحداث وتجسدها الفنانة الشابة ولاء الشريف، بزيارتها فى السجن رفقة صديقتها وتجسدها الفنانة الشابة هاجر عفيفي، التى تخبر "رضوى" بخبر الطلاق.

وفى سياق متصل يذهب الفنان صدقي صخر، الذي يجسد فى أحداث المسلسل شخصية محامي، إلى رضوى، فى السجن، بصحبة صديقه ويجسده الفنان عمرو وهبة، ليخبرها أنه يريد الدفاع عنها ويؤكد لها أنه سيفعل كل ما فى طاقته لخروجها بالبراءة من جريمة القتل.

وينافس مسلسل صوت وصورة، بقوة فى الموسم الدرامي الحالي "أوف سيزون"، ويرصد المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبد المالك، من خلال المسلسل مجموعة كبيرة من القضايا الاجتماعية والثقافية والإنسانية التى تسهم فى تشكيل الوعى والارتقاء بمستوى الذوق العام، منها التحرش، والذكاء الاصطناعي، والعلاقات الأسرية.

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مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

 يعرض مسلسل صوت وصورة، يوميًا، على شبكة قنوات DMC من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة 3 ظهرًا.

كما تعرض الحلقة على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 8 صباحًا وتعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الرقمية بشكل حصري.

أبطال مسلسل صوت وصورة 

يشارك فى بطولة مسلسل "صوت وصورة" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج محمود عبد التواب "توبة".

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