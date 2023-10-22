وزراء التنمية المحلية والإسكان والتخطيط يتفقدون محطة صرف صحي زرب بالسويس

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، محطة صرف صحي زرب 1 - وصرف صحي زرب 2؛ للوقوف على أعمال الإحلال والتجديد لزيادة طاقتها الاستيعابية.

واستمع الوزراء والمحافظ خلال الزيارة، لشرح من اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، موضحًا أن محطة رفع صرف صحي زرب 1 تبلغ طاقتها التصميمية 90730 متر مكعب في اليوم لخدمة حي السويس بالكامل واستقبال تصرفات محطات بورتوفيق١ وبورتوفيق٢ والسواحل وشبكات حي السويس، وذلك بعد تطويرها وزيادة طاقتها لاستيعاب التصرفات اليومية من المدن السكنية، بينما تبلغ محطة صرف صحي زرب 2 34 ألف متر مكعب يوميا.

وأضاف رئيس الشركة القابضة أن أعمال الاحلال والتجديد وزيادة القدرة الاستيعابية مستمرة بالمحطات بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، بجانب التطوير هناك استجابة سريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.