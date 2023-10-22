3 وزراء يفتتحون معرضًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى السويس

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، معرضا للسلع المخفضة بحي الأربعين.

وناقش الوزراء ومحافظ السويس، خلال الزيارة، المواطنين المتواجدين داخل المعرض وآرائهم حول المبادرة لمواجهة زيادة الأسعار، وجودة السلع المعروضة، ومدى توافر الأصناف المعلن عنها، ونسبة الإقبال على الشراء خلال ساعات اليوم.

آراء المواطنين

وأشاد المواطنون بجودة المعروضات داخل المعرض، لا سيما اللحوم الحمراء البلدي التي عرضها التجار بسعر 250 جنيها للكيلو، فضلا عن الخضروات والفواكه الطازجة بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، وكذلك السلع التموينية مثل الزيوت والمكرونة والأرز والبقوليات.

وقال محافظ السويس إن المحافظة قطعت شوطا كبيرا في مبادرة تنظيم معارض السلع الغذائية المخفضة داخل الأحياء الخمس، تيسيرا على المواطنين.

وكان اللواء هشام آمنة قد وصل، صباح اليوم، إلى مقر محافظة السويس، في مستهل زيارة يتفقد خلالها عددا من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لخدمة أبناء السويس في بعض القطاعات على أرض المحافظة.

وكان في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله إلى مقر المحافظة اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء خالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن يتفقد وزير التنمية المحلية والوفد المرافق له المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة، والوقوف على ما يواجهها من تحديات تؤثر على استكمالها.

وأكد وزير التنمية المحلية أن هناك تكليفات من القيادة السياسية بالمتابعة الفورية لكل المشروعات في مختلف المحافظات على أرض الواقع، ورصد نسب التنفيذ التي شهدتها المحافظات، والعمل على تقديم تقارير كافية عن تلك المشروعات بما تحقق من نسب إنجاز، وما لم يتحقق منها.