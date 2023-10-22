محافظ الإسكندرية يكرم الفائزات بجائزة الأم المثالية لعامى 2022 و2023

كرَّم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه الأمهات الفائزات بجائزة الأم المثالية لعامي (2022 و2023) على مستوى المحافظة، وذلك بالتعاون مع "وحدة تكافؤ الفرص" التي تعمل على حماية المرأة ومتحدي الإعاقة وتسخير كافة سبل الدعم والرعاية الممكنة لهم والحرص على دعمهم ماديًا ومعنويًا.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المحافظة قامت بإصدار استراتيجية وحدة تكافؤ الفرص اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وتحقيقًا لأهدافها بوضع خطة طويلة الأمد للتوعية بحقوق المرأة ومتحدي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم فى المجتمع عامة وبيئة العمل بصفة خاصة.

وأعرب الشريف عن امتنانه بوجوده بين نماذج نسائية ملهمة، استطاعت أن تقهر المستحيل والظروف للعبور بأسرتها إلى بر الأمان، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية هي السند والعون لأبنائها وأسرتها، وكل عام وكل أمهاتنا بخير وسلام.

وأكد الشريف للأمهات المثاليات أن هذا التكريم ما هو إلا تكريم رمزي لأن الأم مهما كرمناها واحتفلنا بها سنظل عاجزين على أن نوفيها حقها، قائلًا إن هذا اليوم هو يوم رد جزء من الجميل للأم فهي تظل الأمن والأمان، وتبقى هي الحياة والاستقرار، وهي الراحة التي نجدها عندما تشتد علينا الحياة.

اهتمام الرئيس السيسي بالمرأة والأم المصرية

وختامًا؛ هنأ الشريف الأمهات الفائزات بجائزة الأم المثالية، مؤكدًا حرصه على تكريمهن بنفسه، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالأم والمرأة المصرية، التي شهدت في عهده طفرة غير مسبوقة، وتعيش عصرها الذهبي، حيث أنه يرعى تكريم الأمهات المثاليات بنفسه وذلك إعلاءً لقيمة المرأة والأم وتقديرًا لدورها في حماية وبناء الوطن.

أسماء الفائزات بالأم المثالية

وتم تكريم الأمهات الفائزات بجائزة الأم المثالية عن عامي 2022 و2023 وهن: فريدة أحمد عبدالحميد، باحث قانونى بحى منتزة أول، الدكتورة ميرفت عبدالمجيد فؤاد، شئون البيئة بحى شرق، أميرة وجية فرج، باحث قانونى بحى شرق، وإيمان قناوى محمود محمد، موظفة بحى منتزة أول، والسيدة عبدالمقصود، موظفة بحى منتزة أول.

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