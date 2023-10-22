الأحد 22 أكتوبر 2023
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مصر

سويلم: 12.30 مليار جنيه لتأهيل وتبطين الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمحافظات الصعيد، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، منها أعمال تأهيل الترع والمساقى والصرف المغطى والعام وتجديد المنشآت المائية ومحطات الرفع، وأيضًا مشروعات الحماية من السيول، وحفر الآبار، وحماية جوانب نهر النيل.

حيث تلقي الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الوزارة بصعيد مصر، ومشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 ٣.٣٠ مليار جنيه لتأهيل الترع بالمرحلة الثانية من المبادرة

وقال وزير الموارد المائية والري، إنه فى إطار مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، تم تنفيذ  ١٨٦ عملية تأهيل ترع بتكلفة حوالي ٩ مليارات جنيه ضمن المرحلة الأولى من المبادرة وجارٍ تنفيذ ٥٩ عملية تأهيل بقيمة ٣.٣٠ مليار جنيه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.

وأكد وزير الموارد المائية والري، أنه تتم بصفة مستمرة متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة دعم قرار تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في "جهة التنفيذ ومواقع المشروعات ومتابعة تواريخ النهو المقررة وموقف التنفيذ".

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كما أوضح الدكتور سويلم، أن ذلك يتم بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث "جهة التمويل ونوعه وطبيعة المشروعات، وأيضًا العائد والجدوى منها"، إضافة إلى متوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة.

كما أكد سويلم، أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات، وخاصة محافظات الصعيد بالشكل الذي يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري، تقوم بتنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى خلال الفترة الحالية بهدف الحفاظ على الموارد المتاحة وحسن استغلالها في ظل زيادة الاحتياجات المائية اللازمة لمختلف القطاعات المستفيدة.

حياة كريمه تأهيل الترع والمساقى المنشآت المائية ومحطات الرفع المبادرة الرئاسية حياة كريمة الموارد المائية والري

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