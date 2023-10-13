الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الري: مصر تبذل مجهودات كبيرة للتعامل مع التحديات المائية الناتجة عن التغيرات المناخية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، أن مصر تبذل مجهودات كبيرة للتعامل مع التحديات المائية، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر سلبا على قطاع المياه في مصر والعالم، ما يستلزم تعزيز التعاون بين كافة الدول للتعامل مع تحدي تغير المناخ.

جاء ذلك خلال حفل تكريم 29 من المتدربين المصريين والأفارقة بمناسبة إتمام البرنامج التدريبي الذي نظمه "المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي" تحت عنوان "إدارة المياه المشتركة والدبلوماسية المائية".

وقد هنأ وزير الري، المتدربين الأفارقة باجتيازهم للبرنامج التدريبي.. معربا عن أمله في تحقيق الهدف المرجو منه في رفع قدرات المشاركين على المستوى الفني، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلي بالدول الأفريقية الشقيقة.

المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARE

وأوضح الدكتور سويلم أن هذا البرنامج التدريبي يعقد من خلال "المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي(PAN AFRICAN) والذي تم تدشينه تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه (AWARE) والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي (COP27)، والتي تعد أحد طرق تنفيذها العمل على بناء القدرات في مجال المياه، حيث توفر مصر مراكزها المختصة لهذا الغرض من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية، والذي أصبح مركزا أفريقيا للتدريب في مجال التغيرات المناخية، ويعد مركز التدريب جهة معتمدة لدى منظمة اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كافة معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة.

وأكد سويلم سعي مصر لدعم الدول الأفريقية وتعزيز التعاون معها ورفع قدرات المتدربين الأفارقة في مجال المياه، خاصة خلال فترة رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCOW) في دورته الحالية لعامي 2023 - 2024.

وقد تم عقد البرنامج التدريبي خلال الفترة من 24 سبتمبر الماضي إلى 12 أكتوبر الجاري، بمشاركة 16 متدربا أفريقيا من 13 دولة أفريقية هي: جنوب السودان، كينيا، أوغندا، تشاد، كوت ديفوار، سيراليون، أفريقيا الوسطى، مدغشقر، جنوب أفريقيا، اسواتيني، موزمبيق، وزيمبابوي، بالإضافة ل 13 متدربا مصريا من وزارات الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة.

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وقام بالتدريب نخبة من الخبراء المصريين في مجالات المياه والقانون الدولي، ونخبة من الخبراء الدوليين من إيطاليا وفرنسا في طرق التفاوض ومهاراتها، وقد شاركت هيئة المعونة الإيطالية في تمويل البرنامج التدريبي من خلال مشروع المعرفة المائية المشترك بين مصر وإيطاليا، وتناول البرنامج موضوعات متنوعة حول قواعد القانون الدولي المنظمة للمياه وطرق التفاوض، بالإضافة إلى اكتساب المهارات التفاوضية.

لتحديات المائية قطاع المياه في مصر تغير المناخ التكيف المناخي المركز الأفريقي للمياه مؤتمر المناخ الماضى

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