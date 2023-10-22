عودة التيار الكهربائى والمياه تدريجيًا فى بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد، عن بدء عودة المياه والكهرباء تدريجيًَا للمحافظة، وذلك بعد الانقطاع الذي حدث اليوم بشكل مفاجئ، لوقت لم يتجاوز ساعات معدودة.

وأوضحت محافظة بورسعيد في بيانٍ رسميّ قبل قليل، أن العودة التدريجية للمياه جاءت بعد الانتهاء من أعمال إصلاح العطل المفاجئ الذي حدث بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، الذي تسبب في انقطاع الكهرباء والمياه.

وكانت المحافظة قد أعلنت قبل قليل، عن وجود انقطاع كلي للكهرباء؛ بسبب عطل مفاجئ خاص بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، التي تغذي محطات بورسعيد، وأكدت أنه جارٍ التعامل معه، وتم البدء في عودة التيار الكهربائي وعودة المياه تدريجيًا.