"طاقة النواب": رؤية السيسى تضمن إنهاء الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى

أشاد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بجميع القضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كلمته التاريخية والحاسمة خلال افتتاح فعاليات قمة القاهرة للسلام بحضور زعماء وقادة العالم، مشيرًا إلى أن الكلمة بعثت بالعديد من الرسائل العاجلة للمجتمع الدولي من أجل سرعة التحرك لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى الشقيق وإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والذى استمر لعقود طويلة بسبب تعنت الجانب الإسرائيلى فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وطالب السويدي، في بيان أصدره اليوم، المجتمع الدولي بأن يعطي أكبر اهتمام للرسالة الواضحة والحاسمة من الرئيس السيسى، التى أكد فيها الرفض القاطع من مصر وشعبها لتصفية القضية دون حل عادل للقضية الفلسطيني، وأن ذلك الأمر لن يحدث على حساب مصر، بإرادة كاملة من الشعب المصري الذي يدرك تمامًا واجباته تجاه تحمل المعاناة مع الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف بجانبه في الدفاع عن أرضه.

الرئيس السيسي وضع الرؤية المصرية بشأن غزة أمام العالم

وأكد أن الرئيس السيسي وضع أمام العالم الرؤية المصرية المتوازنة، التي تستهدف إحياء عملية السلام والحفاظ على استقرار المنطقة، والتصدي لأي محاولات زعزعة أمن واستقرار الشعوب العربية، وإدانة كل الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء في فلسطين، والعمل على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير من العالم كله، للسير قدمًا نحو حل الدوليتين، وذلك من خلال التنفيذ الكامل والحقيقى لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.

استمرار الدور التاريخي والمحوري لمصر

وطالب النائب طلعت السويدى المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته أن يعى جيدًا تأكيد الرئيس السيسي على أن الحل في القضية الفلسطينية لن يكون من خلال إزاحة شعبًا بأكمله إلى أماكن أخرى، سواء بالتهجير أو النزوح أو بالقوة العسكرية، ولكن بتحقيق مبادئ العدل القائمة على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة فى أرض مستقلة وحياة هادئة مستقرة على أراضيهم مثلهم مثل باقي الشعوب العربية.

واعتبر أن قمة القاهرة للسلام دليل قاطع على استمرار الدور التاريخى والمحورى لمصر، بقيادة الرئيس السيسى، للتعامل الجاد والعادل مع القضية الفلسطينية، وأن تكون لها أولوية عاجلة على طاولة المجتمع الدولي لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمجازر البشرية ضد الفلسطيين في قطاع غزة، وتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.