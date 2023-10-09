"طاقة النواب" تطالب المجتمع الدولى بالتدخل الفورى لمنع الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

أشاد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالجهود الكبيرة والاتصالات المكثفة التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لوقف العدوان الإسرائيلى الغاشم ضد الفلسطينيين، مدينًا بشدة الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية على المدنيين العزل في قطاع غزة، واستخدام الجيش الإسرائيلي وسائل القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني، مطالبًا المجتمع الدولي بسرعة التدخل للوقف الفوري لتلك الاعتداءات.

دعم جهود مصر لوقف تدهور الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية

وطالب "السويدي" فى بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولي بصفة عامة والأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة بسرعة التحرك لدعم جهود مصر لوقف تدهور الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرًا سلطات الاحتلال الإسرائيلى من تبعات تصاعد حدة العنف الذي اندلع جراء الممارسات الاستفزازية المتكررة التي دأب الجانب الإسرائيلي اللجوء إليها والتى كانت سببًا رئيسيًا فى تقويض جميع الجهود المبذولة في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتلقي تبعاتها على مسار عملية السلام.

الانعكاسات السلبية لصمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال

وقال إن صمت المجتمع الدولى على مدى عقود طويلة جعل سلطات الاحتلال الإسرائيلى تتمادى فى أعمالها الإجرامية والإرهابية ضد الفلسطينيين، مؤكدًا أن المجتمع الدولى مطالب بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذى استمر لعقود طويلة والتى تتمثل فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي وقت سابق أمس طالب مندوب فلسطين بالأمم المتحدة الوزير رياض منصور، بحماية دولية للشعب الفلسطيني، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الحل، موضحًا أن الفلسطينيين يستحقون الحماية وفقًا للقوانين الدولية وليس هناك ما يبرر قتلهم.

وتابع مندوب فلسطين بالأمم المتحدة أن إسرائيل مستمرة باستخدام القوة الغاشمة، ولا يمكن أن تتوقع السلام مقابل ذلك.

وقال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، إن المجتمع الدولي يصمت عندما يكون الضحايا فلسطينيين، متسائلًا: "أين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من إسرائيل؟".

وتابع المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، أن منح إسرائيل حق الدفاع عن نفسها بمثابة ترخيص لقتل الفلسطينيين، موضحًا أن على إسرائيل إنهاء حصار غزة فورًا والعمل معنا لوقف القتل.

وقال الوزير رياض منصور، إن حصار إسرائيل لغزة زاد من حجم المعاناة على المدنيين، لافتًا إلى أن ما حدث في غزة دعوة لإسرائيل لتغيير مسارها، ومتابعًا:"حذرنا مرارًا من تصرفات إسرائيل والمجتمع الدولي لم يتحرك".