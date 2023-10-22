الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"بنت من مصر".. مصورة من كفر الشيخ تحترف تصوير الأفراح وفوتوسيشن الزواج

نبيلة زكريا
نبيلة زكريا

كشفت نبيلة زكريا، تفاصيل دخولها مهنة تصوير الأفراح واحترافها، موضحة أنها كانت تحب التصوير منذ صغرها ووالدها كان يمتلك كاميرات للتصوير.

وقالت نبيلة زكريا، خلال مدخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “ten”، اليوم الأحد، إنها اكتشفت نفسها في سن صغير وأصبحت شغوفة بالأمر ومن هنا شجعتها والدتها بشراء كاميرات حديثة، لافتة إلى أنها بدأت في المجال منذ كانت في المرحلة الإعدادية.

وعن حياتها خارج المهنة، أوضحت “زكريا” أنها درست في كلية الفنون التطبيقية وكانت تريد دراسة التصوير السينمائي؛ ولكن لم يحالفها الحظ وقتها لعدم هذا القسم، ومن ثم درست تصميم داخلي وأثاث، وحصلت على عددًا من الدورات في مجال التصوير بجانب دراستها.

وتابعت أنها بدأت العمل الاحترافي بعد تخرجها من الجامعة وكانت البداية بالمناسبات التي تتم داخل المنازل، وأول تصوير داخل قاعة مناسبات تعرضت فيه لنوع من التنمر، معقبة: “التقبل كان صعب شوية”.

مهنة تصوير الأفراح تصوير الأفراح مهنة تصوير تصوير لفنون التطبيقية

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