أسباب حكم المشدد 3 سنوات لترزى حريمى هتك عرض فتاة فى التجمع الأول

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات الحكم علي ترزي حريمي بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة هتك عرض فتاة في التجمع الأول وألزمته بالمصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبدالمالك وأمانة سر محمد طه.

قالت الحيثيات إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة ووقرت في عقيدتها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة تتحصل في أن ذهبت المجني عليها "آلاء.م" إلى محل الخياطة الذي يعمل فيه المتهم "أحمد.ج" طالبة منه تصغير البنطال الخاص بها فطلب منها المتهم دخولها إلى غرفة القياس، وما إن اختلى بها أغلق ستارة الغرفة وفوجئت بتحسس جسدها وصدرها ومواطن عفتها ثم قام بفتح سوستة جاكتها وأبصر صدرها، وأثناء ذلك دخل أحد من الناس إلى المحل فتركها وخرج فاستغلت الفرصة واتصلت بأحد أقاربها وعاد المتهم بعد ذلك ووضع يده على فمها حتى لا تصرخ طالبًا منها عدم إخبار أحد بما وقع وسوف يقوم بإصلاح بنطالها مجانًا وطلب منها خلع بنطالها وأثناء ذلك حضرت الشاهدة الثانية "جيلان.ج" وقامت بالنداء عليها بصوتها فتركها المتهم وأبلغتها بما حدث.

وأضافت الحيثيات أن الواقعة علي النحو السالف بيانه بأنه قد توافرت الأدلة على صحة ثبوتها في حق المتهم وذلك مما شهد به كل من المجني عليها "آلاء.م"، "جيلان.ج"،"معاون مباحث قسم التجمع الأول.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها "آلاء.م" بأن طلب منها الدخول إلى غرفة القياس الخاصة بمحل الخياطة مكان عمله وما إن اختلي بها حتى تحسس بيده جسدها وصدرها ومواطن عفتها وفتح الجاكت الخاص بها وعري ذلك صدرها وطلب منها خلع بنطالها على النحو المبين بالتحقيقات.

قائمة أدلة الثبوت

الشاهدة الأولي شهادة المجني عليها "آلاء.م"

كشفت شهادة المجني عليها بأنها ذهبت إلى محل الخياطة الذي يعمل به المتهم وطلبت منه تصغير بنطال خاص بها فطلب منها الأخير الدخول لغرفة القياس "البروفة"، وذلك لقياس محيط فصرها وما إن اختلي بها حتى أغلق ستارة الغرفة تحسس بيده جسدها وصدرها ومواطن عفتها وفتح سوستة الجاكت الخاص بها وأبصر صدرها ثم دخل أحد الزبائن إلى المحل فتركها وخرج خشية افتضاح أمره فاستغلت الفرصة واتصلت بأحد أقاربها استنجدت بها وعاد المتهم إليها ووضع يده على فمها حتى لا تصرخ وطلب منها عدم إخبار أحد بما تم وسيقوم بإصلاح البنطال لها مجانًا وطلب منها خلع بنطالها إلا أن الشاهدة الثانية أنجدتها بأن دخلت إلى داخل المحل وقامت بالنداء عليها فتركها المتهم وأبلغت بما حدث.

الشاهدة الثانية شهادة "جيلان. ج"

كشفت شهادة الشاهدة عن أنه ورد إليها اتصال من عميلة قريبة المجني عليها أخبرتها بأن الأخيرة تتعرض لتحرش جنسي داخل محل الخياطة المقابل للكوافير خاصتها فاتجهت إلى محل الخياطة الذي لم تجد فيه أحدًا، فقامت بالنداء على المجني عليها فخرج المتهم من غرفة القياس ووجهه أحمر وخرجت خلفه المجني عليها وهي تبكي والجاكت الخاص بها مفتوح ويظهر صدرها وقررت لها المجني عليها بما شهدت به في التحقيقات فأبلغت الشرطة.

الشاهد الثالث شهادة معاون مباحث قسم شرطة التجمع الأول

كشفت شهادة معاون المباحث عن أن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة.