الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة 31 من شركاء المقاول الهارب محمد على بقضية "الجوكر"

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تواصل  الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، استكمال نظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة 31 متهمًا في قضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد.

 تعقد الجلسة  برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام  أبو العلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفى.

 أبرز الاتهامات في القضية

 و كانت قد وجهت للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، وهي الجماعة الإرهابية "الإخوان" في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الجوكر". 

الدائرة الأولي إرهاب جنايات أمن الدولة محاكم بدر محاكمة 31 متهم المقاول الهارب محمد علي أخبار كاذبة الجوكر

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة معتز مطر والشريف وزوبع و14 آخرين في "قيادة جماعة إرهابية"

براءة صاحب مجموعة شركات سياحية من تهمة تسفير طلاب للدراسة بالخارج

تأجيل استئناف محاكمة 73 متهمًا في "خلية التجمع"

المشدد 3 سنوات لترزي حريمي هتك عرض فتاة في التجمع الأول

إحالة صاحب شركة هدد زوجته بنشر صور خاصة في التجمع إلى الجنايات

غدًا.. استكمال محاكمة 73 متهمًا فى "خلية التجمع"

غدًا.. استئناف محاكمة 5 متهمين في "اللجان النوعية بحلوان"

حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث مسجد الفتح" للحكم 9 ديسمبر

الأكثر قراءة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

عاجل.. عبدالمنعم سعيد: من الوارد أن تكون هناك حرب إقليمية فى المنطقة

متحدث الرئاسة يكشف سبب مغادرة أمير قطر جلسة "قمة القاهرة للسلام"

عاجل.. أسئلة هامة من الرئيس السيسى فى قمة القاهرة للسلام

إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما

عاجل.. حماس تجدد استعدادها لإطلاق سراح الإسرائيليين "نوريت" و"يوخفد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. حماس تجدد استعدادها لإطلاق سراح الإسرائيليين "نوريت" و"يوخفد"

عاجل.. الضفة الغربية.. عشرات المستوطنين يهاجمون بالرصاص منازل فلسطينيين جنوب نابلس

إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما