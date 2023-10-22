مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر: تطوير تكتل العسل الأسود ونقله للمحافظات

قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة ضمن خطة تطوير تكتل العسل الأسود بمحافظة قنا، والتي استفاد منها نحو عدد 209 وحدات إنتاجية (عصارة) و1664 عاملًا وتضمنت حزمة من التدخلات.

وأضاف أنه تم استهداف ترخيص من ٥٠ إلى ١٠٠ عصارة، وتأهيل العصارات لتكون مطابقة لمواصفات الأيزو، وتطوير خطوط الإنتاج العسل الأسود، وكذا استصدار المواصفة القياسية المصرية للعسل الأسود بجميع مراحله وكذا بناء القدرات ونقل خبرة التصنيع والتعبئة والتغليف الحديثة لأصحاب العصارات، مشيرًا إلى عدد من التدخلات التي تستهدف دعم التسويق من خلال تطوير العلامة التجارية، والاشتراك في المعارض المحلية، مثل معرض فود أفريكا.

تعظيم الاستفادة من الخبرة المكتسبة في قنا

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يسعى إلى تعظيم الاستفادة من الخبرة المكتسبة في محافظة قنا لتطوير تكتل العسل الأسود ونقلها إلى محافظات آخرى حيث جاري تنفيذ خطة تطوير تكتل العسل الأسود بمحافظة المنيا، والتي تضم ١٢٧ وحدة إنتاجية (عصارة).

وشدد على حرص البرنامج في تنفيذ كافة توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية نحو تعميم المنهجيات وأفضل الممارسات الناجحة في مجال تنمية الاقتصاد المحلي على عموم محافظات الجمهورية تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للبرنامج.

وأشار إلى أن هناك تكليفات بضرورة الاهتمام بالتكتلات الصناعية والحرف التراثية بمختلف محافظات الجمهورية، تحديدًا محافظات الوجه القبلي لما يحظى به الصعيد من اهتمام.