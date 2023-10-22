الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر: تطوير تكتل العسل الأسود ونقله للمحافظات

د. هشام الهلباوي
د. هشام الهلباوي

قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة ضمن خطة تطوير تكتل العسل الأسود بمحافظة قنا، والتي استفاد منها نحو عدد 209 وحدات إنتاجية (عصارة) و1664 عاملًا وتضمنت حزمة من التدخلات.

وأضاف أنه تم استهداف ترخيص من ٥٠ إلى ١٠٠ عصارة، وتأهيل العصارات لتكون مطابقة لمواصفات الأيزو، وتطوير خطوط الإنتاج العسل الأسود، وكذا استصدار المواصفة القياسية المصرية للعسل الأسود بجميع مراحله وكذا بناء القدرات ونقل خبرة التصنيع والتعبئة والتغليف الحديثة لأصحاب العصارات، مشيرًا إلى عدد من التدخلات التي تستهدف دعم التسويق من خلال تطوير العلامة التجارية، والاشتراك في المعارض المحلية، مثل معرض فود أفريكا.

تعظيم الاستفادة من الخبرة المكتسبة في قنا

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يسعى إلى تعظيم الاستفادة من الخبرة المكتسبة في محافظة قنا لتطوير تكتل العسل الأسود ونقلها إلى محافظات آخرى حيث جاري تنفيذ خطة تطوير تكتل العسل الأسود بمحافظة المنيا، والتي تضم ١٢٧ وحدة إنتاجية (عصارة).

وشدد على حرص البرنامج في تنفيذ كافة توجيهات  اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية نحو تعميم المنهجيات وأفضل الممارسات الناجحة في مجال تنمية الاقتصاد المحلي على عموم محافظات الجمهورية تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للبرنامج.

وأشار إلى أن هناك تكليفات بضرورة الاهتمام بالتكتلات الصناعية والحرف التراثية بمختلف محافظات الجمهورية، تحديدًا محافظات الوجه القبلي لما يحظى به الصعيد من اهتمام.

هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية مدير برنامج التنمية المحلية العسل الأسود محافظات الجمهورية

مواد متعلقة

وزير التنمية المحلية يصل السويس لتفقد بعض المشروعات التنموية والخدمية

وزير التنمية المحلية: تطوير وتنمية تكتل العسل الأسود بقنا بعد عقود من التهميش

ميادين مصر تستعد لاستقبال وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطينى

وزيرا التنمية المحلية والعمل يبحثان مجالات التعاون المشترك

أمن وأمان.. طريق "نخل- طابا" قبلة حياة لسيناء بعد سنوات من الإرهاب

بأسعار مخفضة.. وزير التنمية يؤكد: توافر جميع السلع الأساسية

التنمية المحلية: مد التقديم لمسابقة شغل 91 وظيفة قيادية جديدة بالمحافظات

توجيهات عاجلة من وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن مبادرة تخفيض الأسعار

الأكثر قراءة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

"القاهرة الإخبارية": قصف صاروخى يستهدف جنوب تل أبيب

متحدث الرئاسة يكشف سبب مغادرة أمير قطر جلسة "قمة القاهرة للسلام"

عاجل.. عبدالمنعم سعيد: من الوارد أن تكون هناك حرب إقليمية فى المنطقة

نيويورك تايمز تفجر مفاجأة: كارثة إسرائيلية على الطريق

إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. حماس تجدد استعدادها لإطلاق سراح الإسرائيليين "نوريت" و"يوخفد"

عاجل.. الضفة الغربية.. عشرات المستوطنين يهاجمون بالرصاص منازل فلسطينيين جنوب نابلس

إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما