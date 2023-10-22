الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اختلفنا حول سعر توك توك.. تفاصيل إحالة سائق طعن صديقه بالمطرية للجنايات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت النيابة العامة بالمطرية اليوم الأحد المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية نشبت بينهم بمنطقة المطرية لمحكمة الجنايات.

 وذكر قرار الإحالة أن المتهم هو " عادل ع سائق توك توك اقر بتعديه على صديقه محمد م بالسلاح الأبيض مطواه بسبب خلافات ماليه حول سعر توك توك قام بشرائه المجني عليه من المتهم ونشبت بينهم مشاده كلامية تطورت لمشاجرة انتهت بطعن المجني عليه بالسلاح الأبيض.

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وكانت بدايه الواقعه عندما ورد بلاغا لقسم شرطه المطرية يفيد بقيام سائق توك توك بتعدي على صديقه بسلاح ابيض مطواه وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطه وبالسؤال أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه وتولت النيابة التحقيقات.

 

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