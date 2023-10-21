السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المتهم بالتسبب في وفاة أجنبي بالتجمع: هربت خوفًا من بطش الأهالي

جثة
جثة

أدلى المتهم بالتسبب في وفاة أجنبي الجنسية بمنطقة التجمع الخامس، بشرق القاهرة، باعترافات تفصيلية لارتكاب الواقعة، وكشف لجهات التحقيق لماذا هرب من المكان بعد ارتكاب الواقعة.

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وقال العامل أمام جهات التحقيق، أنه كان يقود سيارته في أحد المناطق بمنطقة التجمع الخامس، وأثناء ذلك فوجيء بظهور الضحية أمامه، ولم يتمكن من السيطرة على السيارة وحل الموقف، فاصطدم به وتركه غارقا في دماءه وسط الشارع.

وكشف المتهم عن سبب هروبه من مكان الحادثة، عقب اصطدامه بالضحية الذي توفي متأثرا بجراحه من شدة الاصطدام، أنه هرب من المكان خوفا من ضبطه وبطش الأهالي به.

وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن المجني عليه، عقب اتخاذ اللازم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم.

ومثل المتهم أمام جهات التحقيق المختصة عقب القبض عليه، وقد تم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.

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