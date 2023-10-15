مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث سير بوسط سيناء

لقي مدرس مصرعه وأصيب 2 آخران بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة أثناء سيرها على الطريق الرئيسي بمنطقة وسط سيناء، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة المعنية في شمال سيناء إخطارا بانقلاب سيارة أثناء سيرها على طريق «نخل/ التمد» في منطقة التمد بمركز نخل، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق أثناء عودة المدرسين من المدرسة التي يعملون بها في قرية التمد بمركز نخل.

أسفر الحادث عن مصرع عبدالله السيد إبراهيم، مدرس، وإصابة كل من أحمد محمد مغني، 50 سنة، ومحمد أحمد عبدالوهاب، 41 سنة، بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفي نخل المركزي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.