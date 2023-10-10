الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن وإصابة زوجته وأطفالهما الـ3 فى حادث تصادم بالشرقية

اصطدام سيارة ملاكى
اصطدام سيارة ملاكى بالرصيف

لقى مواطن مصرعه فيما أصيبت زوجته وأطفالهما الثلاثة، بكسور وسحجات وكدمات وإصابات متنوعة بجميع أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث اصطدام سيارة ملاكى برصيف أمام المجاورة الثامنة نطاق مدينة العاشر من رمضان.

تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم أمام المجاورة الثامنة نطاق مدينة العاشر من رمضان، وأسفر الحادث عن وقوع وفاة وإصابات.

اصطدام سيارة ملاكى بالرصيف

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اصطدام سيارة ملاكى بالرصيف بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائدها، مما أسفر عن مصرع "ناصر صلاح ال م" 45 سنة، وإصابة زوجته " سلوى م ع" 35 سنة، وأطفالهما " جنى" 12 سنة و" جورى " 9 سنوات، و"محمد" سنتين، بكسور وسحجات وإصابات متعددة.

تم الدفع بسيارات مرفق الإسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحى، تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصابين وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

اصطدام سيارة مدينة العاشر من رمضان البحث الجنائي مديرية أمن الشرقية

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