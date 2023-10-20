الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات قاتل طفلة جاره فى الخانكة: "أطلقت النار على النافذة"

قاتل
قاتل

تباشر النيابة العامة بالخانكة، اليوم الجمعة، التحقيق مع بائع خردة متهم بقتل طفلة، والشروع في قتل والدها، بمنطقة الخانكة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات مع جاره، مما دفعه لاتخاذ قرار بإطلاق النار عليه عقب صعوده للعقار المواجه لمسكن المجني عليه، وأطلق النار بواسطة فرد خرطوش تجاه النافذة الخاصة بمسكن المصاب، وفر هاربًا.

وتبين من خلال مناظرة جثة الطفلة إصابتها برش خرطوش بأنحاء جسدها، أدى لوفاتها في الحال، وتم تشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

النيابة العامة بالخانكة الشروع في قتل قتل طفلة بائع خردة منطقة الخانكة

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اعترافات قاتل طفلة جاره فى الخانكة: "أطلقت النار على النافذة"

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