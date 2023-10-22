تداول 40 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة، بلغ 10 سفن وتم تداول 40000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 459 شاحنة و382 سيارة .

وشملت حركة الواردات 34000 طن بضائع، 178 شاحنة و367 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 281 شاحنة و15 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة "DEBI" قادمة من جبل علي لشحن فوسفات، ومغادرة السفينتين الحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة CHIOS VICTORY وعلى متنها 31500 طن ألومنيوم قادمة من أستراليا والعبارة أمل.

فيما يشهد ميناء نويبع تداول 2450 طن بضائع و182 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتى، آيلة، وبريدج، كما يستعد ميناء بورتوفيق، اليوم، لاستقبال السفينة ALHUSSEN وعلى متنها 339 سيارة بوزن 678 طنا قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 860 راكبا بموانيها.



على مدار أسبوع.. 145 رحلة طيران سياحى دولى تصل مرسى علم

في سياق آخر يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من أمس السبت، وحتى نهاية الأسبوع الجاري 145 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

وكشفت جداول التشغيل الأسبوعية، بمطار مرسي علم الدولي، أنه من المقرر وصول 145 رحلة أسبوعية أكثرها وصولا من دول بولندا والتشيك وإيطاليا، كما تصل أيضا رحلات من دول النمسا وسويسرا وغيرها من الدول المختلفة.

ومن المقرر أن تصل اليوم 40 رحلة ضمن الـ145 رحلة التى تصل المطار خلال الأسبوع، حيث يعتبر وصول، اليوم، أعلى معدل وصول أسبوعى يصل المطار، وإن أغلب الرحلات الوافدة اليوم من بولندا والتشيك وإيطاليا.