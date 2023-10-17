الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ البحر الأحمر يُشدد على عقد اللقاءات الأسبوعية لحل مشاكل المواطنين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

ترأس اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي، لمناقشة موقف المشروعات والأعمال التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، ومناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

وأصدر محافظ البحر الاحمر، تعليماته لرؤساء المدن بالاهتمام بلقاء المواطنين أسبوعيًا لحل مشاكلهم، وعرض الموضوعات التي لا يوجد حل لها عليه، مشددًا علي الاهتمام بالنظافة العامة ومراجعة أعمال شركات النظافة، والاهتمام بتطوير الشوارع الرئيسية والجانبية بجميع مدن المحافظة.

وشدد محافظ البحر الاحمر، علي المرور المستمر علي الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، مع التأكيد علي كتابة اسعار السلع في مكان واضح، بالإضافة إلى فتح منافذ تنافسية بمختلف مدن المحافظة للقضاء علي جشع التجار، مشددًا علي مديرية التموين بضرورة مراقبة الاسعار، والتأكد من توافر السلع الغذائية بصفة مستمرة، والمرور علي المخابز ومحطات الوقود مع إعداد تقرير يوميًا، بالإضافة إلي دراسة توفير مصدر كهرباء بديل لتشغيل المخابز في حال حدوث انقطاع التيار الكهربائى لعدم التأثير علي توفير الخبز.

محافظ البحر الأحمر: نستعد لمواجهة فصل الشتاء والسيول المحتملة

ووجه محافظ البحر الأحمر،  تعليماته لرؤساء المدن بمراجعة خطة مواجهة السيول ومتابعة صيانة البرابخ والسدود والبحيرات الصناعية لاحتجاز مياه السيول في حال حدوثها، حفاظا علي المواطنين وممتلكاتهم، بالإضافة إلي حصر المباني الآيلة للسقوط ووضع خطة لإزالة تلك المباني، وتشكيل لجان لحصر التعديات علي أملاك الدولة والمباني المخالفة، وموقف تسليم وحدات بديل العشوائيات بكل مدينة.

كما وجه المحافظ، لرئيس مدينة الغردقة بضرورة التنسيق مع للمرور بإعداد أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط مخلفات المباني مع تغريم السيارات المخالفة 100000 جنيه، والتأكيد علي الفنادق والقري السياحية بالمدينة بعدم إلقاء المخلفات في الأماكن غير المخصصة لها، مع تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالإضافة إلى مراجعة موقف الباعة الجائلين وإنهاء أعمال التطوير بمختلف المناطق مع رفع مخلفات التطوير بصفة دورية.  

كما شدد حنفي، علي مراجعة صلاحية الطرق بمختلف مدن المحافظة تفاديًا للحوادث، مع التنسيق بين المرور والهيئة العامة للطرق بمراجعة العلامات الإرشادية والمرورية والعلامات التحذيرية ليلًا بجميع طرق المحافظة، حفاظًا علي أرواح المواطنين.

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محافظ البحر الأحمر المجلس التنفيذي أسعار السلع مدينة الغردقة البحر الاحمر خطة مواجهة السيول

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