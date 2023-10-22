بينها لقاء "سيرة عقل مصري" بالأعلى للثقافة.. أجندة الدستور الثقافية اليوم

سيرة عقل مصري ، واحد من اللقاءات والأمسيات الثقافية والفنية التي يحتشد بها اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

سيرة عقل مصري بالأعلى للثقافة

طه حسين.. سيرة عقل مصري ، عنوان الأمسية التي تستضيفها قاعة المجلس الأعلي للثقافة، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا بالجزيرة، في السادسة مساء، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية، بالذكرى الخمسين لرحيل الدكتور طه حسين، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

هذا ويشارك في لقاء طه حسين.. سيرة عقل مصري ، دكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، وكل من الكتاب: عمر البسيوني، طارق الطاهر، دكتور سامى سليمان، دكتور عمار علي حسن، إيهاب الملاح، سعد القرش، دكتور محمود عبد البارى، دكتورة رشا صالح، رضوى الأسود، وإيمان أحمد يوسف.

أبرز المعارض التشكيلية اليوم

كما يشهد اليوم افتتاح عدد من المعارض التشكيلية الفردية الخاصة والجماعية. ففي السابعة مساء، تنطلق بجاليري ديمي للفن التشكيلي بالزمالك، فعاليات معرض الفنان الكبير جورج البهجوري، ويستمر المعرض حتى الخامس من نوفمبر 2023.

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء أيضا ــ يفتتح بجاليري سماح للفن التشكيلي بالزمالك، المعرض الفردي الخاص للفنان مصطفي عيسي، والذي يقام تحت عنوان “الوجوه ومادة الحياة”، ويستمر حتي الثاني من نوفمبر 2023.

الترجمة وإنتاج المعرفة بالقومي للترجمة

وفي الثانية عشرة ظهرا، تستقبل قاعة طه حسين، بالمركز القومي للترجمة، بمقره الكائن خلف المسرح الكبير بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، ندوة بعنوان “الترجمة وإنتاج المعرفة”، والتي تحاضر وتتحدث فيها، دكتورة لبني عبد التواب يوسف، حول الترجمة ودورها في إنتاج المعرفة والتحديات التي تواجهها.

كما يتضمن اللقاء تكريم الفائزين في مسابقة كشاف المترجمين، الدورة الثانية أفريقيا، الدورة الثالثة الإسكندرية، الدورة الرابعة القليوبية، والدورة الخامسة مئوية لطيفة الزيات.

المؤثرات القبطية في الفن الإسلامي

وفي الثانية عشرة ظهرا أيضا، تعقد بمركز المؤتمرات قاعة الوفود بمكتبة الإسكندرية، محاضرة ينظمها مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي التابع للمكتبة، ثاني محاضرات الموسم الثقافي القبطي الرابع عشر، بعنوان "المؤثرات القبطية في الفن الإسلامي حتى القرن الرابع عشر الميلادي".

تحاضر فيها الدكتورة زينب حنفي حسن علي؛ الحاصلة على دكتوراه الآثار والفنون القبطية، كلية السياحة والفنادق، جامعة الإسكندرية، وباحث بمركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية.

ذكرى إغراق المدمرة إيلات

وفي السادسة والنصف مساء، تستقبل قاعة مسرح مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، أمسية للاحتفال بالذكري السادسة والخمسين على إغراق المدمرة إيلات.

هذا ويشارك في الأمسية واحد من أبطال إغراق المدمرة إيلات، ممن ظلوا علي قيد الحياة، قبطان بحري، ممدوح محمد مصطفي منيع، أحد أبطال معركة إغراق المدمرة إيلات، والسيدة نيهال محمود عبد الرحمن فهمي، ابنة قائد البحرية المصرية الراحل الفريق محمود عبد الرحمن فهمي المخطط لعملية إغراق المدمرة إيلات، ومشاركة الفنان الشاب وسام شعيب، وتقديم محمود عوضين، وكيل وزارة الثقافة الأسبق.

مركب ورقي يحرس النهر

وفي الخامسة مساء، تعقد أمسية شعرية لمناقشة ديوان “مركب ورقي يحرس النهر”، للشاعر محمد عرب صالح، وذلك ضمن فعاليات بيت الشعر العربي، بيت الست وسيلة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ويشارك في الأمسية كل من الشعراء: يونس أبو سبع، ناصر عبد السلام، عبد الله توبة، طارق أشرف، أسماء أيمن، شريف محمد، دعاء خطري، سلمي ناصر ويدير الأمسية الشاعر أحمد زيدان.

وفي الثامنة مساء، يتجدد اللقاء في بيت السحيمي بشارع المعز، وحفل جديد لفرقة النيل للآلات الشعبية، وفرقة الإنشاد الديني التابعة للهيذة العامة لقصور الثقافة.