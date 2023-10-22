السفير ماجد عبد الفتاح: جهد كبير لزيادة أعداد شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة

قال رئيس بعثة جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، إن هناك جهدًا كبيرًا يُبذل لزيادة أعداد شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف "عبد الفتاح" في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية": "نحتاج إلى دخول 100 شاحنة مساعدات إنسانية في اليوم على الأقل إلى قطاع غزة، وأتمنى زيادة أعداد الشاحنات".

السفير ماجد عبد الفتاح: جلسة مجلس الأمن يوم 24 أكتوبر لمناقشة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية

وأوضح أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مجدولة يوم 24 أكتوبر لمناقشة تقرير مرحلي يقدمه الأمين العام عن تنفيذ القرار 2334 لسنة 2016 الخاص بمتابعة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.

كما أشار إلى أنه من الواضح أن الخلافات في الرأي التي سادت سواء كانت لدى مناقشة مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن من قبل أو مشروع القرار البرازيلي أو لدى مناقشة مشروع البيان الختامي في مؤتمر القاهرة للسلام ستنعكس من جديد في هذا الاجتماع لمجلس الأمن.

وتابع: "الدليل على ذلك أن مستوى المشاركة في هذا الاجتماع قد بدأ في الارتفاع وأصبح مسجل على قائمة المتحدثين عدد كبير من وزراء الخارجية الذين سيحضرون من العديد من الدول للتعبير عن وجهة نظر بلادهم".