جمال بيومى: مصر أقامت قمة القاهرة للسلام كبديل عما فشل به مجلس الأمن

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدبلوماسية المصرية كانت تتوقع مسبقًا فشل مجلس الأمن الأوروبي إصدار بيان بشأن القضية الفلسطينية بسبب الضغط الأمريكي، ولهذا حرصت مصر على إقامة قمة القاهرة للسلام، في موعدها كبديل عما فشل به مجلس الأمن.

كذب المجتمع الدولي

وأكد السفير جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أن الولايات المتحدة الأمريكية انكشفت أمام العالم بسبب الجرائم التي تحدث في فلسطين على أيدي الاحتلال.

وأضاف في حديثه، أنه يجب أن يدعم الجميع الصمود الفلسطيني، ومع مرور الوقت ستحصل فلسطين على حريتها من هذا العدوان الغاشم.

صعوبة التوصل لاتفاق عادل

وتابع: "من يحكم إسرائيل أحزاب شديدة التطرف، وبالتالي الاتفاق مع هذه الأحزاب المتطرفة أمر في غاية الصعوبة، كذالك يوجد انقسام بين فصائل المقاومة، وبالتالي التوصل لاتفاق بين طرفي الحرب أمر يستحيل حدوثه".