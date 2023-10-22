الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير ماجد عبد الفتاح: هناك مطالب بإصلاحات إضافية بمجلس الأمن تخص نظام الفيتو

السفير ماجد عبد الفتاح
السفير ماجد عبد الفتاح

قال رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، إن هناك مطالب بإصلاحات إضافية بمجلس الأمن تخص نظام الفيتو.

وأضاف عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية": "حدث قدر من الإصلاح الجزئي، الآن الدولة دائمة العضوية التي تستعمل حق الفيتو وتوقف به قرار يتم استدعاؤها للجمعية العامة خلال 10 أيام لشرح مبررات استخدام حق الفيتو".

كما أشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش الأمر وتتخذ ما تراه من إجراءات وإن كان ليس من حقها إصدار قرار لأن القضية محل النظر من مجلس الأمن وهناك فصل كامل في السلطات بين مجلس الأمن والجمعية العامة بموجب أحكام الميثاق في الأمم المتحدة.

السفير ماجد عبد الفتاح: ضغط كبير من أجل تمثيل عربي وأفريقي وآسيوي دائم في مجلس الأمن

وأكد أن هناك مطالب بإصلاحات إضافية سواء كانت إصلاحات في أساليب عمل مجلس الأمن، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون هناك وجهات نظر متعددة في استخدام حق الفيتو.

وتابع: "هناك ضغط كبير من أجل تمثيل عربي وأفريقي وآسيوي دائم في مجلس الأمن لكن كل هذه الاقتراحات تحتاج إلى تعديل الميثاق الذي يتطلب موافقة الدول الخمس دائمة العضوية التي سننتقص من سلطاتها".

حق الفيتو الفيتو مجلس الأمن الامم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة القاهرة الإخبارية

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