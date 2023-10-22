جامعة الدول العربية: قمة القاهرة للسلام حظيت باهتمام ومشاركة دولية واسعة

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن قمة القاهرة للسلام حظيت باهتمام ومشاركة دولية واسعة، مشيرًا إلى أن القمة شهدت مشاركة 35 دولة ومنظمة.

السفير حسام زكي: قمة القاهرة للسلام تأتي في إطار حشد الدعم للموقف الفلسطيني

وأضاف “زكي”، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن قمة القاهرة للسلام تأتي في إطار حشد الدعم للموقف الفلسطيني المصري العربي الذي يدافع عن الوضع الفلسطيني في مقابل العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أن هناك اجتماعًا في مجلس الأمن يوم الثلاثاء المقبل مهم لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط ثم الدورة المستأنفة للجمعية العامة.

وأشار إلى أن مجلس الأمن فشل في إصدار قرار فيما يحدث في غزة نتيجة استخدام حق الفيتو من جانب 3 دول، وبالتالي سيتجه الجانب الفلسطيني والعربي إلى الجمعية العامة لاستصدار قرار منها بحيث يحصل القرار على أغلبية دولية.

وأكد أن المجتمع الدولي سيقول كلمته الحقيقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن مشروع القرار يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري للسكان وأهمية الوصول إلى تسوية عادلة بشأن القضية الفلسطينية.